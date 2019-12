Michal Ivan sa chce za reprezentačnú pozvánku odvďačiť: Systém, ktorý presadzuje Ramsay, mu vyhovuje

Pardubice sú na poslednom mieste najvyššej českej súťaže a slovenský obranca Michal Ivan nemá v doterajšom priebehu súťažného ročníka na konte ani jeden bod. Napriek tomu 20-ročný odchovanec hokeja v Žiari nad Hronom dostal od Miroslava Šatana a Craiga Ramsayho pozvánku do reprezentácie Slovenska na prípravný turnaj o Švajčiarsky pohár (12.- 13. 12.). Ak sa vo Vispe objaví aspoň v jednom z dvoch zápasov na ľade, bude to jeho debut v A-tíme SR.

"Bolo to pre mňa prekvapenie, keď sa mi ozval pán Šatan a spýtal sa, či som zdravotne v poriadku. Zatiaľ to v tejto sezóne nie je také pozitívne na klubovej úrovni. Samozrejme, budem robiť všetko pre to, aby som sa odvďačil za túto reprezentačnú pozvánku. Budú to pre mňa cenné skúsenosti," uviedol Michal Ivan v rozhovore pre médiá na pondelkovom zraze v Bratislave.

Účastník ostatných dvoch majstrovstiev sveta do 20 rokov vzápätí rozmenil svoje slová na drobnejšie. "Ani po individuálnej stránke to nie je také, ako by som si predstavoval. Priestoru na ľade dostávam dosť, ale tímové výkony pokrivkávajú. Pokúsim sa čo najskôr vymazať nulu, ktorá mi svieti na bodovom konte."

Ivan sa v reprezentácii stretne s viacerými spoluhráčmi z MS do 20 rokov, ktoré boli na prelome rokov v kanadskom Vancouveri. Budú nimi Andrej Kollár, Filip Krivošík či Adam Liška. "Teším sa na nich. Keď sa dravosť nás mladých spojí so skúsenosťami starších hráčov, môže to priniesť dobrý herný mix. Vyhovuje mi, že tréner Ramsay presadzuje v reprezentácii systém s piatimi útočiacimi aj piatimi brániacimi hráčmi," vysvetlil Ivan.

Krátko pred reprezentačnou prestávkou sa Pardubiciach predsa len podarilo odraziť od dna, keď zdolali lídra Spartu Praha (4:3) aj súpera zo stredu tabuľky Kometu Brno (6:2). "Nechytili sme úvod sezóny a teraz je to ťažšie. Treba stále bojovať a napredovať. Je pekné, že sme vyhrali nad Spartou aj Brnom, ale chýbajú nám body proti súperom, ktorí sú v tabuľke tesne pri nás," dodal Ivan.