Posun vo vyšetrovaní obrovskej tragédie v Prešove: Kto ponesie vinu?!

Posun vo vyšetrovaní obrovskej tragédie. V súvislosti s piatkovým výbuchom plynu v prešovskom paneláku polícia obvinila troch mužov z trestného činu všeobecného ohrozenia.

Za tento čin hrozí 4 až 10 rokov basy. V pondelok ráno boli predvedení pred sudcu, ktorý rozhodol, že živnostníci pracujúci pre subdodávateľskú firmu pôjdu do väzby. Počet obetí je oficiálne sedem a jeden človek je nezvestný. Podľa informácií Nového Času však mŕtvych môže byť viac. Fotogaléria 25 fotiek v galérii

Všetci traja obvinení muži pracovali ako živnostníci pre firmu Proenergs, ktorá v okolí domu na Mukačevskej realizovala výkopové práce. Podľa Markízy ide o živnostníkov Jána (31) a bratov Marka (30) a Ondreja (28). Právny zástupca obvinených Ivan Vanko podal proti rozhodnutiu sudcu sťažnosť.

“Teraz bude rozhodovať krajský súd po písomnom vyhotovení dnešného uznesenia. Je veľmi veľa otáznikov, na ktoré nie sú zodpovedané otázky, preto sa ku skutkovej podstate veci vyjadrovať nebudem,“ uviedol Vanko s tým, že celý proces bude ešte veľmi náročný. Potvrdil, že traja muži boli živnostníci pre dodávateľskú firmu Proenergs a práce boli etapovite objednané od Východoslovenskej distribučnej. “Priznali to, že prerazili plynové potrubie,“ zakončil advokát.

Koľko je obetí?

Výbuch plynu v bytovom dome na Mukačevskej má zatiaľ potvrdených 7 obetí (1 nezvestný). Nový Čas však zistil, že explózia by mohla mať ešte oveľa tragickejšie následky. Spomínajú sa totiž tri zatiaľ neidentifikovateľné telá a až traja nezvestní. Prešovský krajský policajný hovorca Igor Pavlik k nešťastiu uviedol: „Konečné číslo ešte nie je uzavreté, a preto sa k tomu nevyjadrujeme. To, čo dávajú hasiči, dávajú hasiči. My zverejníme, až keď dá vyšetrovateľ na to súhlas.“ Čo hovorí na to, že by obetí malo byť viac ako zatiaľ potvrdený počet?

„Neviem to ešte potvrdiť, ale ani vyvrátiť, ja takú informáciu nemám,“ dodal Pavlik. Záhadou je, že v prípade vyššieho počtu obetí zatiaľ nikto nekontaktoval médiá o tom, že prišli o príbuzných. Vysvetlenie by mohlo byť, že viacerí si myslia, že tou zatiaľ jedinou priznanou nezvestnou osobou je práve ich člen rodiny. Taktiež sa povráva, že v osudnom bloku bývali aj ľudia načierno.

Vyzbierali už 1,4 milióna €

Na účet, ktorý zriadilo mesto Prešov na pomoc obyvateľom po piatkovom výbuchu, poslali ľudia vyše 1,4 milióna eur. „Z vyzbieraných peňazí sme už počas uplynulého víkendu vyplatili 200 eur každej rodine z bytového domu číslo 7 na zabezpečenie najnevyhnutnejších potrieb vrátane liekov,“ prezradil hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek a pokračoval: „Pri ďalšom poskytovaní finančnej pomoci pre rodiny dotknuté piatkovou tragédiou budeme v prvom rade riešiť potreby ľudí, v druhom rade budeme riešiť ich nehnuteľnosti a ako posledné chceme riešiť škody na autách.“ Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Podľa neho obyvateľom zasiahnutých piatkovým výbuchom, ktorí požiadali mesto Prešov o pomoc s bývaním, bolo poskytnuté núdzové bývanie. Všetkým rodinám z neobývateľnej bytovky číslo 7, ktoré požiadali mesto o pomoc v otázke dlhodobého bývania, hľadajú náhradné bývanie a v krátkom čase im budú prideľované konkrétne byty.

Pri prerábke porušili predpisy

Na rozsahu tragédie sa podpísali aj okolnosti, ktoré opísal krajský riaditeľ Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ján Goliaš. „Poviem to natvrdo, s prerobením celého bytového domu v roku 2017 hasiči nesúhlasili! Boli tam porušené niektoré predpisy. Práve to mohlo spôsobiť pád schodiska,“ hnevá sa Goliaš. Bytovka, ktorá podľa informácií TV JOJ bola ako jedna z mála v blízkom okolí napojená na vlastný bytový kotol, dostala už pred 2 rokmi od hasičov nesúhlasné stanovisko.

Nepozdával sa im spôsob prerábania a nesúhlasili ani s únikovými cestami, ktoré boli proti predpisom. Rok nato bola v bytovke vykonaná kontrola. „Znova sme zistili, že to, čo bolo z našej strany odporúčané, nebolo urobené a následne ani žiadna náprava nenastala,“ dodal Goliaš. Po výbuchu a požiari sa v bytovke zrútilo hlavné schodisko. Hasiči tak mohli zasahovať a zachraňovať ľudí iba s použitím výškových plošín a rebríkov, čím sa zásah zdržal o cenné minúty.

Nešťastné výkopové práce

Podľa doterajších zistení sa zdá, že výbuch mohol súvisieť s výkopovými prácami na Mukačevskej ulici, pri ktorých bolo porušené plynové potrubie. Spoločnosť Proenergs oznámila začiatok výkopových prác v dňoch od 11. 11. 2019 do 15. 12. 2019 na Sídlisku III z dôvodu rekonštrukcie elektrických káblových vedení nízkeho napätia pre spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. „Rieši to vyšetrovací tím, určite to bude súvisieť s prerábkou plynu,“ povedal Ján Goliaš, krajský riaditeľ prešovských hasičov.