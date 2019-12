Expert na panelové konštrukcie po tragickom výbuchu v Prešove: Bytovku rozložíme po kúskoch

V Prešove sa rozhodovalo, čo s poškodenou bytovkou na Mukačevskej 7. Zbúrať iba vrchné, ohňom poškodené poschodia, alebo celý objekt?

Expert na panelové konštrukcie Andrej Bartók zo Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave včera urobil obhliadku domu hrôzy. Tvrdí, že statika spodných poschodí je v poriadku, ale panelák je v katastrofálnom stave.

Boli ste na obhliadke budovy. Ako to tam vyzerá?

- Do budovy nás nepustili, lebo je v havarijnom stave. Boli sme len v jej okolí a dívali sme sa na to zo striech okolitých budov. Zháňame projektovú dokumentáciu, teda výkresy, v podstate sa rozhoduje o tom, či zbúrať len časť budovy napadnutú požiarom, alebo celú budovu.

Statici v nedeľu odporučili zbúrať najmenej štyri vrchné poschodia, ale do úvahy prichádza aj demolácia celého domu. Čo si o tom myslíte?

- Po tej obhliadke sa s tým v podstate stotožňujem. Treba si uvedomiť, že v spodných podlažiach, ktoré by zo statickej stránky mohli existovať ďalej, sa vyliali stovky kubíkov vody. Teraz to tam mrzne, sú tam cencúle. Je to v katastrofálnom stave.

Dalo by sa to urobiť tak, že vrchné poschodia sa odstránia a zvyšok sa ponechá?

- Neviem o tom, že by sa v histórii Československa stalo, že by sa z nejakej budovy odstránili štyri poschodia a ostatné nechali tak. Technicky to je možné, ale myslím si, že sa skôr rozhodne o úplnej demolácii.

Ako by sa to urobilo?

- Samozrejme, nedá sa to odpáliť. Keď chcete zanechať napríklad spodných šesť poschodí, tak musíte postupovať omnoho opatrnejšie, ako keď sa celý dom búra. Keď sa búra, tak sa búra a už sa nehľadí na drobnosti.

Čo by hrozilo, keby sa ohňom poškodený panelák nezbúral?

- Zvyšnú časť by museli dať do poriadku. Ale, ako som povedal, je vytopená. Otázka je, či uvedenie konštrukcie do pôvodného alebo obývateľného stavu by nebolo drahšie ako zbúranie.

Má voda vplyv aj na statiku budovy?

- Konštrukcii voda škodí, keď mrzne. Keby došlo k tuhým mrazom, môže konštrukciu roztláčať.

Líši sa konštrukcia paneláka od konštrukcie tehlového domu?

- Tehlový dom nemôže byť taký vysoký, tehly nemajú takú pevnosť, maximálne do päť, šesť poschodí. Železobetón je podstatne silnejší. Z tehál neviete urobiť desaťpodlažnú budovu.