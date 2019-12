Mama troch detí Ingrid sa z výbuchu bytovky nevie spamätať: Ostali tam naše cennosti, fotky, spomienky

Ťažko skúšaná matka troch detí sa niekoľko dní po tragédii už trošičku usmeje, hoci na jej tvári vidieť veľký zármutok.

Ingrid Garajová Valentová (44) s mamou Martou (75), deťmi Richardom (16), Nicol (13) a Isabel (11) a psíkom Blackym sa po výbuchu stále nevedia celkom spamätať. Akoby to bol len zlý sen a čoskoro sa mohli na miesto, ktoré volali domov, vrátiť. Opak je však pravdou. Po ničivom výbuchu si zachránili holé životy a doklady, ostatné veci nemajú. Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Ingrid s rodinou je stále na školskom internáte. „Zrejme do konca týždňa, ale riešime si strechu nad hlavou. Mali sme ísť do podnájmu a vyzerá to, že za výhodných podmienok. Tá naša bytovka sa totiž postupne rozpadá. Ak by však bola aj maličká šanca dostať sa k našim osobným veciam, cennostiam, fotkám, bola by som veľmi povďačná,“ prezradila Ingrid, ktorá pracuje na prešovskom mestskom úrade a hoci v osudný okamih explózie bola v robote, jej mama Marta bola svedkom tejto tragédie.

Našťastie sa jej podarilo z bytovky dostať. „Ešte sa všetci len spamätávame a potrvá to dlho, do bytovky sa však určite nevrátime. Dvakrát som sa bola aj so psíkom pozrieť na tú hrôzu a nemám slov. Aj keby tu postavili niečo nové, v žiadnom prípade by som tam už len kvôli spomienkam nechcela bývať,“ vysvetlila bývalá obyvateľka tretieho poschodia.

Chýba manikúra aj peňaženka

V pondelok jej v zamestnaní vyšli v ústrety a dostala mimoriadne voľno. „Musím zrušiť novú chladničku, ktorú nám kuriózne mali doniesť práve na Mikuláša. Pán zo zásielkovej služby mi aj volal, že sa tam nevie dostať, lebo tam čosi horí a ja som mu naivne povedala, nech príde v pondelok... Dobre, že som si už nenastavila trvalý príkaz na splátky... Neuvedomila som si, že sa tam nevrátime, a teraz nám chladničku ani netreba! Dúfam, že nám vyjdú v ústrety aj sprostredkovatelia internetovej televízie, aby sme zrušili splátky za nevyužívané služby. Mamke treba vybaviť nový občiansky preukaz. Peňazí je zatiaľ dosť, ale spomeniem kuriozitku. Chýba nám napríklad manikúra alebo peňaženka,“ prehodila Ingrid.

Syn Richard, ktorý je majstrom Slovenska v kickboxe, riadne išiel do školy, dokonca na nultú hodinu, hoci v nedeľu bol hore do jedenástej večer. „Chcel mi pomáhať, ale povedala som mu, že nech ostane na krúžok a Nicol a Isabel majú dnes riaditeľské voľno,“ dodala Prešovčanka, ktorá je vďačná za pomoc dobrých ľudí.

Čo všetko musí Ingrid vybaviť

• vybaviť nový občiansky preukaz pre mamu

• zrušiť dovoz novej chladničky

• zrušiť platby za internetovú televíziu

• kúpiť nevyhnutné maličkosti