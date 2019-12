Premiér Peter Pellegrini na návšteve vo Vatikáne: Príde pápež na Slovensko?

Po dlhom čase malo Slovensko oficiálne zástupcu vo Vatikáne. Premiér Peter Pellegrini (44) v pondelok navštívil pápeža Františka.

Po stretnutí sa pochválil, že na Svätého Otca zrejme zapôsobil, keďže sa schôdzka pretiahla o niekoľko desiatok minút. Čo mu priniesol?

„Ja si to môžem len nesmierne vážiť, že ak som tak zaujal alebo zapôsobil na Svätého Otca, že mi venoval toľko svojho vzácneho času. Je to pre mňa obrovská pocta, ktorej sa mi dostalo,“ povedal Pellegrini. S Františkom preberali viacero tém vrátane pomoci mladších starším. „Na záver odkázal, že pozdravuje veľmi úprimne všetkých ľudí žijúcich na Slovensku, že na nich myslí. Veľmi oceňuje, ako sa naozaj snažíme udržiavať kresťanské hodnoty a tradície,“ dodal premiér.

Pápeža zároveň pozval na Slovensko. „Tlmočil som mu, že by si Slováci veľmi želali, keby mohli byť svedkami ďalšej apoštolskej návštevy Svätého Otca na Slovensku, lebo nám je to blízke. No uvidíme, čo život prinesie,“ neurčito skonštatoval Pellegrini. Pápež však zatiaľ nič neprisľúbil. Z Úradu vlády mu priniesli vyrezávaný betlehem z lipového dreva zo severu Slovenska a sklenený kríž.