Kaskadéra z Bytče predbehol trialista Peter: Oblúk mosta som prešiel len na prednom kolese

Predbehol ho! Po tom, čo sa objavilo šokujúce video motorkára na oblúkovom moste ponad Vážsky kanál v Bytči, sa Novému Času podarilo zistiť šokujúcu informáciu.

Odvážny mladík totiž nebol prvým - po moste už v minulosti prešiel známy a úspešný slovenský trialista Peter Vranák (24). Bolo to dokonca o tri roky skôr a istý úsek prešiel len na prednom kolese!

Oblúkový most v Bytči sa stal slávny. A to vďaka zatiaľ neznámemu motorkárovi, ktorý 1. decembra prešiel z jednej strany na druhú. U niekoho vyvolala jazda obdiv, iných vydesila a po kaskadérovi z videa pátrajú aj policajti. Málokto vie, že to nebolo prvýkrát. Novému Času sa podarilo vypátrať, že most prešiel v roku 2016 známy slovenský trialista Peter Vranák.

„Prešiel som raz tam, raz naspäť, natočili sme to a išiel som domov,“ priznal Vranák. Podľa jeho slov sa na to špeciálne nepripravoval. „Je to skôr psychicky ťažké pre tú výšku, ale jazdil som už 13 rokov, robil som trial profesionálne, trénoval som každý deň tri až štyri hodiny. Bol som si na tej motorke istý,“ opísal prípravu. V jednom momente mu nebolo všetko jedno. „Ako som schádzal z mosta, prechádzali po ňom policajti,“ spomenul si na krušné okamihy.

„Asi ma nevideli, lebo nezastavili,“ dodal. Zároveň si nemyslí, že by boli on a motorkár z videa jediní, ktorí si na to trúfli. „Ak bol ten chalan s motorkou „zžitý“, nemyslím si, že riskoval,“ myslí si úspešný trialista a zároveň odmietol, že motorkár z posledného videa je on. „Nebol som to ja,“ uzavrel.

Čo je trial

Náročná disciplína, pri ktorej jazdci zdolávajú trať s prekážkami, kde určité miesta musia prejsť na motorke takmer krokom a nestratiť pritom rovnováhu. Za každý dotyk nôh so zemou dostanú jazdci od porotcov trestné body.