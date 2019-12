Paulína Fialková pokračuje v sezóne aj so zraneným kolenom: Na štart pôjdem s bolesťou a rizikom

Smola hneď na úvod sezóny. Biatlonistka Paulína Fialková (27) sa minulý týždeň na tréningu v Östersunde zranila a vyšetrenie ukázalo poškodenie meniskusu. Hoci ide o bolestivé zranenie, aktuálna slovenská jednotka sa chce už v piatok postaviť na štart pretekov SP v Hochfilzene.

Staršia zo sestier Fialkových musela minulý týždeň predčasne odcestovať zo Švédska do Banskej Bystrice, kde absolvovala vyšetrenie. „Koleno je poškodené, konkrétne meniskus, ale nie je to natoľko vážne, že by som musela ukončiť sezónu. Lekári si myslia, že to môžem vyskúšať a pokračovať v sezóne, pokiaľ mi to bolesť dovolí,“ uviedla Paulína Fialková.

„Verím, že v piatok budem schopná pretekať. Na magnetickej rezonancii som bola dvakrát a traja zo štyroch lekárov sa zhodli, že ten meniskus je mierne poškodený, no nie je hneď nutná operácia. Ak by som išla na operáciu, tak mám po sezóne. Takto to môžem risknúť, aj keď nikto mi nedá záruku, že to koleno nerupne. Za pokus to však stojí,“ doplnila šiesta žena v celkovom poradí Svetového pohára 2018/2019.