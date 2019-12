Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská: Na zdravie občanov sa v parlamente zabúda

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD) má pocit, že na zdravie občanov sa v parlamente zabúda.

Myslí si, že ňou predkladané zákony poslanci ani nečítajú, označila to za "truc podnik". Povedala to na margo toho, že parlamentom neprešli viaceré zákony z dielne ministerstva zdravotníctva (MZ), medzi nimi aj ten o povinnom očkovaní detí. "Čo v tých zákonoch bolo zle?" pýta sa Kalavská. Pripomenula, že legislatívna norma o očkovaní hovorila aj o tom, ako postupovať pri epidémiách či obsahovala veci ohľadom "debyrokratizácie". Rovnako zákaz návštevy solárií deťmi alebo podmienky pre plavčíkov. "Ak už o toto nebol záujem v parlamente, tak si hovoríte, načo ja budem predkladať zákony," skonštatovala Kalavská.

Poznamenala tiež, že v súčasnosti je v celej Európe problém s osýpkami a epidémie sú veľké. "My ako štát sa na to budeme pozerať a až keď bude mať pol východného alebo pol západného Slovenska osýpky, a nebudú stíhať nemocnice, tak potom sa budú obracať na ministerstvo zdravotníctva. No na to som ja už odpovedala zákonom, ktorý ste vy (poslanci, pozn. TASR) neprijali," uviedla.

Poslanci Národnej rady (NR) SR neschválili minulý týždeň novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Podľa novely mali byť do predškolských zariadení prijaté len také deti, ktoré sa podrobili povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára.