Magická hranica na Trenčianskom hrade pokorená! Za rok ho navštívilo 150-tisíc turistov!

Tohtoročná návštevnosť Trenčianskeho hradu prekonala historicky prvýkrát magickú hranicu 150 000 návštevníkov.

Jubilejnou návštevníčkou sa stala Bratislavčanka Katarína Mlynarčíková, od vedenia Trenčianskeho múzea, ktoré je správcom hradu, dostala darčekové predmety a poukážku na let balónom ponad Trenčín. „Prišla som si pozrieť trenčianske vianočné trhy, okolie Trenčína a aj hrad. Som tu prvýkrát a som rada, že som 150-tisíca návštevníčka hradu, ale teší ma aj to, že Trenčiansky hrad si to zaslúži, naozaj tu je čo pozerať,“ povedala Mlynarčíková s tým, že na prehliadku balóna z vtáčej perspektívy zoberie manžela, ak si ten netrúfne, tak syna.

Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Petra Martiniska návštevnosť hradu stúpa od roku 2014, métu 150 000 návštevníkov si vytýčili v päťročnom horizonte. „Najviac nás teší spokojnosť návštevníkov. Hrad začína ožívať a navštevuje ho viac a viac ľudí. Hranicu 100.000 návštevníkov prekonal Trenčiansky hrad v roku 2014. Zmenili sme štruktúru podujatí, štruktúru prehliadok, návštevníci už nemusia čakať na sprievodcu, priestory si môžu prejsť aj samostatne,“ zdôvodnil Martinisko zvýšenú návštevnosť.

K najexotickejším návštevníkom hradu podľa neho patria Japonci a Kórejci, ktorí si fotia na hrade všetko – každú škridlu, každý múr. Asi 80 percent turistov je zo Slovenska, zo zahraničných je najviac Čechov. Návštevníkov počas roka najviac lákajú podujatia pre deti a pre rodiny, tento rok príjemne prekvapili aj nočné prehliadky, ktoré pritiahli viac ako 4000 hostí. „V budúcom roku pripravujeme niekoľko nových výstav, už v januári to bude výstava divadelných bábok aj so sprievodným programom, v lete sa môžu návštevníci tešiť na obnovený dobový tábor a dobové hry,“ doplnil riaditeľ múzea.