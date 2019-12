Pellegrini o návšteve vo Vatikáne: Z pápeža ide veľká charizma, bavili sme sa otvorene

Stretnutie s pápežom zanechá v človeku veľké dojmy, ide z neho veľká energia a charizma, uviedol premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po pondelkovom stretnutí s pápežom Františkom vo Vatikáne.

Stretnutie sa z plánovaných 15 minút nakoniec predĺžilo takmer na 40 minút. "Ja si to môžem len nesmierne vážiť, že ak som tak zaujal alebo zapôsobil na Svätého Otca, že mi venoval toľko svojho vzácneho času. Je to pre mňa obrovská pocta, ktorej sa mi dnes týmto dostalo," priznal sa premiér. "Vôbec sme sa v našom rozhovore nevenovali nejakým diplomatickým frázam. Bavili sme sa veľmi ľudsky, otvorene o rôznych veciach. Veľmi sa teším, že sme sa dotkli potreby pestovať medzigeneračnú solidaritu, aby mladí pomáhali starším, ale, naopak, aj starší pomáhali mladým v týchto časoch. Aby sme ako verejne činné osoby nerezignovali. Treba ďalej naozaj povzbudzovať tie národy a vychovávať spoločnosť. Nesmieme skĺznuť, ísť len po nálade a prispôsobovať sa nálade v spoločnosti, ale niekedy treba spoločnosti povedať, aj čo sa jej nepáči a nehľadieť len na svoju popularitu, ale brániť hodnoty a tradície," priblížil premiér témy spoločného rozhovoru.

Stretnutie s pápežom zhodnotil ako veľmi obohacujúce. "A veľmi sa teším, že na záver odkázal, že pozdravuje veľmi úprimne všetkých ľudí žijúcich na Slovensku, že na nich myslí. Veľmi oceňuje, ako sa naozaj snažíme udržiavať kresťanské hodnoty a tradície," konštatoval Pellegrini, ktorý pápeža zároveň pozval na Slovensko. "Tlmočil som mu, že by si Slováci veľmi želali, keby mohli byť svedkami ďalšej apoštolskej návštevy Svätého Otca na Slovensku, lebo nám je to blízke. No uvidíme, čo život prinesie. Zároveň som toto pozvanie tlmočil aj štátnemu sekretárovi (Pietrovi Parolinovi)," dodal.

Pápež sa podľa premiéra nevyjadril, či Slovensko navštívi, avšak uviedol, že veľmi rád chodí do malých krajín a dáva tak najavo, že sú preňho dôležité. Pellegrini k tomu dodal,. "Želá im všetko najlepšie, krásne sviatky a posiela Božie požehnanie," uviedol.

Premiér obdaroval pápeža vyrezávaným betlehemom z lipového dreva od umelca zo severu Slovenska a skleneným krížom s vyobrazením patrónky krajiny, Sedembolestnej Panny Márie. "Veľmi sa teším, že mi daroval okrem jeho tvorby - ktorú mám možnosť si so sebou odnášať naspäť na Slovensko - jeden nádherný obraz v ktorom prepojil aj moje meno, ktoré v preklade znamená 'pútnici'. Daroval mi obraz, ktorý vyjadruje cestu pútnikov sem do Vatikánu a k Bazilike svätého Petra. Nesmierne si to vážim, že to bol dar, ktorý má niečo tak osobného a k čomu mi sám Svätý Otec povedal aj ten príbeh," uzavrel Pellegrini.