Slováci ukázali srdce: Na pomoc obyvateľom prešovskej bytovky sa vyzbieralo 1,4 milióna

Na účet, ktorý zriadilo mesto Prešov na pomoc obyvateľom piatkovej tragédie, vyzbierali ľudia vyše 1,4 milióna eur.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Agentúre SITA to potvrdil hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek. Dodáva, že pracovníci mesta intenzívne pracujú na tom, aby bol účet stransparetnený. Mesto Prešov na sociálnej sieti informuje, že momentálne majú kompletne plné stavy a nateraz nie je potrebné nosiť ďalšiu materiálnu pomoc. Vyzýva tiež, aby si obyvatelia dotknutých bytoviek, ktorí potrebujú materiálnu pomoc, prišli potrebné veci vyzdvihnúť dnes do 16:00 hod. do budovy Územného spolku Slovenského Červeného kríža na Jarkovej 45 v Prešove.

Požiar, ktorý vznikol v piatok 6. decembra po výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove,Požiar sa podarilo úplne uhasiť v sobotu 7. decembra o siedmej hodine ráno. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky. V Prešove je vyhlásená mimoriadna situácia.

Pomáha tiež štát. Ministerstvo financií SR informovalo, že v pondelok na základe uznesenia Vlády SR zo 7. decembra 2019 uvoľnilo z kapitoly Všeobecná pokladničná správa sumu 1 milión eur pre mesto Prešov. Peniaze sú určené na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.