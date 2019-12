V MMA sa prepisovala história: Takéto zakončenie sa v ringu len tak nevidí

Americkému zápasníkovi MMA Bryceovi Mitchellovi sa počas sobotňajšej noci v americkom Washingtone podarilo to, čo pred ním dokázal len jediný bojovník v histórii UFC.

Svojho krajana Matta Saylesa totiž na konci prvého kola ukončil bolestivou technikou twister, ktorá vytvára tlak na celú chrbticu súpera. Saylesovi tak nezostávalo nič iné, len odklepať koniec zápasu.

"Je to vzácne, pretože je to strašne ťažké. V technike je hrozne veľa krokov. Vyzerá to divne, vyzerá to, že to nemôže fungovať, ale pre mňa je to bežný pohyb. Trénujem to raz až trikrát týždenne," uviedol na margo svojej techniky mladík z Arkansasu. Mimoriadne náročné ukončenie pred ním predviedol v roku 2011 len Chang Sung Jung, ktorý tak zdolal Leonarda Garcíu.

Mitchell, ktorý vo svojich dvanástich vystúpeniach ešte stále neprehral, získal aj vďaka svojmu chvatu ocenenie výkon večera a bonus 50 000 dolárov.