Fantastickú premiéru Snehovej kráľovnej si užila plná športová hala, muzikál teraz mieri za fanúšikmi po celom Slovensku!

Veľkolepá scéna, skvelé herecké a spevácke výkony a standing ovations! Tak vyzerala premiéra muzikálu Snehová kráľovná Tajomstvo zrkadla v plnej Eurovia Aréne ŠH Pasienky v Bratislave.

Nadšené deti tancovali spolu s účinkujúcimi a užili si krásne piesne aj emotívny príbeh. Snehovú kráľovnú bravúrne stvárnila Barbora Švidraňová, ktorá mala v muzikáli až štyri role! Na javisku ďalej hviedili Romana Dang Van, Darius Koči, Majo Labuda či Lucia Vráblicová. Po premiére sa muzikál vyberie za fanúšikmi po celom Slovensku a predstaví sa od Michaloviec až po Nitru.

Odvážna Gerda sa musí vydať na dlhú cestu po zamrznutej krajine, aby našla a oslobodila svojho kamaráta Kaja, ktorého odviedla Snehová kráľovná do svojej ríše snehu a ľadu

„Hralo sa mi úžasne, dnešný večer bol naozaj plný emócií, ľudia tomu dodali fantastickú atmosféru. Mám skvelý pocit, užila som si to, v niektorých momentoch som mala zimomriavky. Hrám celkovo štyri úlohy – všetky štyri ročné obdobia. Je to tak urobené zámerne dramaturgicky, metafora ročných období znamená, že zima nemôže trvať večne. Vždy príde jar a ja sa zmením, kolobeh života sa nedá zastaviť,“ neskrývala radosť herečka a speváčka Barbora Švidraňová.

Deti aj dospelí boli nadšení a hercov odmenili dlhým standing ovations. Očarila ich aj Romana Dang Van, ktorá sa predstavila v úlohe Gerdy.

„Bolo to skvelé, čarovné a rozprávkové, bola to aj veľká zodpovednosť. Pretože bolo v hľadisku veľa detí a deti sú najúprimnejší diváci. Prípravy boli náročné a hektické. Ale príbeh je veľmi jednoduchý, nebolo čo filozofovať. Naučili sme sa choreografie, ktoré dokonale doplnili kostýmy. Boli sme skvelý tím, taká veľká rodina,“ skonštatovala Romana Dang Van.

Gerda cestou zažije veľa dobrodružstiev a napriek dlhej púti sa nevzdáva nádeje, že svojho kamaráta Kaja v podaní Dariusa Kočiho opäť uvidí.

„Je to veľký zážitok. Premiéry sú to najlepšie, čo môže byť. Hlavne je to aj veľký stres, ktorý však na javisku už opadol. Vyšlo nám to podľa mňa perfektne. S Romčou aj Bašou sa mi hrá výborne, sú to veľké profesionálky. S Romčou sme ako súrodenci, hráme spolu v divadle už šesť rokov,“ prezradil Darius Koči.

Otvoriť galériu Zdroj: Stanislava Topoľská

Úlohu snehuliaka Rubyho fantasticky zvládol Majo Labuda, ktorého bude alternovať Roman Pomajbo.

„Bolo to príjemné, aj som trošku improvizoval. Keďže dabujem snehuliaka Olafa, tak deťom tvrdím, že som jeho brat a dvojča. Majú o ňom takú ňuňu predstavu a keď zbadajú mňa, tak im ju trochu pokazím,“ smeje sa Majo Labuda.

„Bolo to super, diváci boli úžasní. Hrala som babičku, na ktoré som už zvyknutá od svojich 18-tich rokov. Vtedy ma pán režisér Bednárik obsadil do úlohy matky Stanovi Královi a Jankovi Galovičovi. Tieto staršie postavy milujem,“ uzavrela predstaviteľka babičky Lucia Vráblicová.

Tvorcovia v muzikáli použili vyše 14 krát 6 metrov veľkú led obrazovku, 50 svetiel či plazivý dym. Programovanie celej šou zabralo viac ako mesiac. Kostýmy na mieru ušili štyri renomované krajčírstva. Libreto k muzikálu napísala Miroslava Váhovská, Maja Glasnerová a Peter Oravec. Réžiu má na konte Peter Oravec. Hudbu k muzikálu zložili Kari Kimmel a Tomi Popovič. Texty piesní napísal Marián Brezáni. Titulnú skladbu „Roztopím“ emotívne naspievala Dominika Mirgová.

Otvoriť galériu Zdroj: Stanislava Topoľská

Rodinný muzikál na motívy Hansa Christiana Andersena je o sile lásky a priateľstva, ktorá dokáže roztopiť aj zamrznuté srdce a prebrať ho znova k životu. Snehová kráľovná sa predstaví po celom Slovensku od Michaloviec až po Nitru. Všetky informácie nájdete na www.snehovakralovna.sk.

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ - TAJOMSTVO ZRKADLA

10.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Michalovce

13.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Stará Ľubovňa

14.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Prešov

15.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Košice

17.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Poprad

18.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Ružomberok

19.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Martin

21.12.2019 - Snehová Kráľovná - muzikál / Myjava

16.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Levice

17.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Nové Zámky

19.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Banská Bystrica

20.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Nitra

22.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Trenčín

23.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Považská Bystrica

24.01.2020 - Snehová Kráľovná - muzikál / Prievidza