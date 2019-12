Kormúthová má vlastnú značku a poriadne sa namaká: Na výnimočný darček pre rodičov však musela šetriť

Z televíznej obrazovky až k vlastnej módnej značke! Po odchode z RTVS sa Kristína Kormúthová síce stiahla do ústrania, no nezaháľala! Sexi tmavovláska sa dnes môže pýšiť vlastnou športovou značkou a ako sama priznala, v tejto práci sa doslova našla! Zároveň však jedným dychom dodáva, že v porovnaní s moderovaním sa poriadne namaká! S tým ide ruka v ruke nielen uspokojivý zárobok, no aj poriadna dávka stresu. A na ten má Kristína skutočne svojský recept.