Lekári si nevedia rady, dievčatko trpí záhadnou chorobou: Má tri roky, no veľké je ako ročné dieťa

Lekári sú zúfalí. Nevedia stanoviť diagnózu malej Adeline, ktorá oslávila svoje tretie narodeniny, no napriek tomu vyzerá ako ročné dievčatko. Len vďaka pravidelným krvným transfúziám je nažive.

Ako uvádza portál Mirror, bývala lekárka Steph Davidson (25) a jej manžel Jordan sa nevedeli dočkať na príchod vytúženej dcérky v novembri v roku 2016. Malá Adeline mala obštrukciu čriev, kvôli ktorej ju museli krátko po narodení operovať. Všetko dopadlo dobre a dievčatko sa rýchlo zotavilo.

Steph zo škótskeho mesta Alness tvrdí, že Adeline bola na jej vek primalá, a tak sa rozhodla navštíviť detskú lekárku. Pediatrička poznamenala, že síce je nejaká bledá, zdá sa, že je zdravá. Napriek tomu jej urobila krvné testy a o pár hodín neskôr obdržala Steph telefonát, aby sa čo najskôr s dcérkou vrátila.

Krvné testy odhalili možnú rakovinu krvi a zúfalej matke lekárka oznámila, že sa má pripraviť na najhoršie. Keď Adeline previezli do nemocnice v meste Aberdeen, ďalšie testy leukémiu nepotvrdili. Diagnózu však stanoviť nevedeli. Dievčatko má veľmi nízky počet krvných doštičiek, červených a bielych krviniek, čo spôsobuje modriny, únavu, dýchavičnosť a bledosť. Kvôli obavám z infekcie alebo pádu musela Adeline opustiť škôlku.

Trojročné dievčatko potrebuje transplantáciu kostnej drene, ktorá by jej zachránila život. Zatiaľ však nebola nájdená úplná zhoda s darcom, takže ju pri živote udržujú len krvné transfúzie. Zúfalá Steph povzbudzuje ľudí, aby išli darovať krv alebo sa stali darcami kostnej drene.

Steph však trvá na tom, že boj so zákernou chorobou jej dcérku neoslabil na duchu. Adeline zaviedli do tela katéter, cez ktorý jej podávajú krvné transfúzie a lieky. „Bola to pre nás skvelá správa, pretože pre Adeline bolo vždy traumatické, keď jej museli odoberať krv. Niekedy sa im to podarilo až na piaty raz. Jej žily boli tak slabé a malé,“ opisuje zdravotný stav Adeline jej mama.

Steph tvrdí, že Adeline bola počas operácie absolútnou hviezdou a svoj katéter nazýva „prepínač“. „Aj keď sa necíti dobre, ani si to na nej nevšimnete. Je to láskavé, vtipné, živé a krásne dievčatko, ktoré choroba nezastavila v tom, aby sa dokázala zabávať,“ povedala na záver.