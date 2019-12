Fínsko čakajú veľké zmeny: Na premiérsku stoličku si má sadnúť Sanna Marin

Novou premiérkou Fínska bude zjavne 34-ročná ministerka dopravy a komunikácií Sanna Marin. Tá by mala vo funkcii nahradiť Anttiho Rinneho, ktorý v utorok rezignoval.

Za svoju kandidátku na premiérku ju v nedeľu večer zvolila rada vládnej Sociálnodemokratickej strany Fínska, ktorá vyberala medzi ňou a Anttim Lindtmanom. Ministerku zvolili v pomere hlasov 32 za a 29 proti.

Marin sa tak môže stať najmladšou fínskou premiérkou a treťou ženou na čele vlády. Politička je podpredsedníčkou strany a od roku 2015 pôsobila ako poslankyňa.

Rinne čelil v ostatných dňoch vlne kritiky za riešenie situácie so štátnou poštou, ktorej zamestnanci v novembri na dva týždne vstúpili do štrajku. Odstúpil po tom, čo Fínska strana stredu, kľúčový koaličný partner, stiahla svoju podporu s tým, že sa mu nedá dôverovať. Strana okrem toho kritizovala Rinneho vodcovské schopnosti pred štrajkom, ktorý sa rozšíril aj do iných odvetví.