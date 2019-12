Plyn v Prešove zabíjal aj pred rokmi: Mária prežila piatkový výbuch aj nešťastie v 1974

Býva v tesnom susedstve domu hrôzy a pamätá si na ešte starší výbuch.

Mária Lehocká (73) z Prešova je bývalou zdravotnou sestrou a teraz našla azyl v stredoškolskom internáte. Mala totiž smolu, že v osudné piatkové poludnie bola v byte tesne pri epicentre explózie. Po výbuchu si dokonca myslela, že zaútočili teroristi...

Mária smutne priznáva, že nevie, kedy sa bude môcť vrátiť domov. „Bývam v dvojizbovom byte na piatom poschodí. Som sama, lebo syn pracuje v českom Kolíne. Prežívam to veľmi ťažko, práve som vypínala počítač a chcela počúvať poludňajšie správy. Nastala veľká rana a myslela som si, že po nejakom nešťastí letí vrtuľník. Alebo že teroristi niečo spáchali,“ opisuje chvíle hrôzy. Vzápätí videla, že von padá množstvo neidentifikovateľného materiálu.

„Na oknách som mala plno skla a v susednom bloku to už horelo. Vyšla som von, kde by som mohla byť užitočnejšia, aby som odviedla preč aspoň deti, ktoré sa už vracali zo školy. Naďabila som na paniu na vozíčku, no dymu z 9. poschodia pribúdalo,“ opísala drámu čiperná dôchodkyňa. Zrazu vyšľahli plamene. „Mali aj 9 metrov, pričom táto susedka sa mi zdôverila, že práve na deviatom poschodí už tri dni predtým cítili únik plynu,“ spomenula.

Dobre si pamätá aj na nešťastie ešte z 13. júna 1974. Pri plynofikácii Prešova vtedy došlo k explózii. „Bolo to v inej časti mesta na Zápotockého ulici. Vtedy tam zomreli susedia príbuzných z maminej strany. Tam bolo až deväť mŕtvych, pretože to bola tehlová stavba, ale súčasné nešťastie je oveľa horšou tragédiou,“ dodala.