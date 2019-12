Kiska v dueli s Pellegrinim: Exprezident si neodpustil štipľavú poznámku, toto si navzájom vyčítajú

Bývalý prezident Andrej Kiska (56) sa po prvý raz, odkedy vedie politickú stranu, postavil pred kamery televízie Markíza v relácii Na telo.

Jeho protivníkom bol súčasný premiér a volebný líder strany Smer-SD Peter Pellegrini (44). V čom dokázali obaja politici nájsť spoločnú reč a čo ich rozdeľuje? Odkedy je Kiska šéfom politickej strany Za ľudí, nikdy sa neobjavil v žiadnej televíznej diskusii. Prvýkrát sa tak stalo v nedeľu, keď preberal rôzne témy s premiérom Pellegrinim.

Na úvod sa obaja politici zhodli na potrebe pomoci ľuďom postihnutých tragédiou v Prešove. Potom už ich spoločná diskusia taká idylická nebola. Podľa Kisku je Smer pripravený vládnuť s fašistami, „Smer legitimizuje Kotlebu aj tým, ako s ním hlasujú,“ povedal Kiska v relácii Na telo. Predsedu vlády označil za nesvojprávneho a vyčítal mu, že krajinu vedie stále Fico.

Kiska povedal, že keby vedel, ako to dopadne, nevymenoval by ho. „Vaše slová o fašizme nepovažujem za úprimné,“ povedal Pellegrini. Zároveň odmietol, že by Smer šiel s kotlebovcami. „Je veľký rozdiel byť prezidentom a predsedom vlády,“ uviedol Pellegrini.

O ambícii uchádzať sa o miesto predsedu strany je podľa neho teraz hovoriť predčasné. „Dnes nie je dôvod kandidovať, stolička nie je voľná,“ uviedol premiér. Bývalý prezident Kiska čelí obvineniu z organizovania daňového podvodu. Podľa predsedu vlády sa má k tomu postaviť ako chlap, a nie vyplakávať.

Toto prekáža Pellegrinimu na exprezidentovi

po obvinení sa postavil pred kamery a vyplakával namiesto toho, aby sa k tomu postavil chlapsky

tlačovka v Banskej Bystrici o svojich veciach počas požiaru v Prešove

neoprávnené obvinenie Smeru zo spolupráce s fašistami

aj na neho platia zákony, keďže nie je chránená zver

človek z Penty má radiť jeho strane v oblasti zdravotníctva

stále rieši minulosť namiesto prítomnosti a budúcnosti

Toto prekáža Kiskovi na premiérovi