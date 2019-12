Kouč Barcelony prehovoril o Messiho konci: Visí to vo vzduchu

35. hetrikom vytvoril hviezdny útočník Barcelony Lionel Messi nový rekord španielskej futbalovej ligy a prekonal Cristiana Ronalda.

Trojgólovým predstavením pomohol v 16. kole k výhre "Blaugranas" 5: 2 nad Mallorcou. Podľa kouča Ernesta Valverdeho príhodne oslávil zisk šiestej Zlatej lopty. Zároveň sa ale podľa neho Barcelona musia pripraviť, že jej kapitán jedného dňa skončí.

Messi potreboval na rekordný zápis La Ligy 462 zápasov, zatiaľ čo Ronaldo v drese rivala Realu Madrid len 288. "Neuveriteľné. Dobrý spôsob, ako osláviť víťazstvo v Zlatej lopte," povedal na tlačovej konferencii Valverde. Messi pred zápasom s nováčikom súťaže ukázal divákom na Camp Nou Zlatú loptu, ktorú ako prvý hráč v dejinách vyhral šesťkrát. O konci kariéry argentínskeho kanoniera prehovoril Valverde už pred zápasom.

"Je to normálne a prirodzené. Je mu tridsaťdva, a aj keď podľa mňa Leo na koniec nemyslí, visí to vo vzduchu," povedal Valverde listu AS. "Nemali by sme okolo toho blázniť, ale musíme nad tým uvažovať. Každý nad tým premýšľa, keď dosiahne určitého veku, ale neznamená to, že skončí za tri dni," vyhlásil päťdesiatpäťročný Španiel. "Uvedomujem si, aké šťastie mám, že môžem Lea trénovať. Keď ale každý deň tvrdo pracujete, tak si také veci neužívate. Oceníte ich až časom," konštatoval Valverde.