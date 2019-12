Modelka Gachulincová zo šou Tvoja tvár znie povedome: Túžim po fleku v televízii

Zavoňal jej televízny chlebíček! Modelku Sašu Gachulincovú (28) pozná celé Slovensko vďaka markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome.

Tam ukázala, že nie je iba sexi kosť, ale vie aj poriadne zabaviť všetkých divákov. Ako sa však zdá, Saša by v tomto šoubiznisovom prostredí chcela zostať. Novému Času celkom otvorene prezradila, kde sa v najbližšom čase vidí a na akú ponuku čaká! Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Gachulincová patrí vo svete medzi vyhľadávané modelky a jej tvár či dokonalú postavu poznajú vo viacerých krajinách. V tej našej sa zviditeľnila až vďaka relácii Tvoja tvár znie povedome. V každom kole predvádzala, že je nielen zdatnou speváčkou, ale má aj zmysel pre humor a podrezaný jazyk. To sú vlastnosti, ktoré by sa jej vo svete šoubiznisu mohli skutočne hodiť. A podľa jej slov práve to je oblasť, do ktorej by chcela zabŕdnuť.

„Dúfam, že niečo ‚kápne‘ z tej Tvojej tváre, lebo ja sa už chcem usadiť, aj som sa tak usadila doma na Slovensku. A chcem tu niečo budovať. Ak bude niečo z modelingu na pár dní niekde, tak určite veľmi rada pôjdem. Predsa len ma modeling živí 14 rokov,“ povedala s úsmevom Novému Času Saša. A to, čo sa v Tvári naučila, by chcela zužitkovať ďalej. Čaká už iba na ponuku.

„Keď niečo bude z herectva, raperstva, moderátorstva alebo nejakého takého šoubiznisového súdka, bola by som veľmi rada. Ak príde takáto ponuka, veľmi rada to prijmem,“ dodala na záver Gachulincová, ktorú má televízia v „merku“: „Spoluprácu v budúcnosti nevylučujeme,“ povedal na margo spolupráce s hviezdou Tváre Novému Času šéf PR a marketingu Markízy Borec.