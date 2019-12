Kramár terčom ostrého útoku od politika z východu: Nahnevaný herec vracia úder a zvažuje žalobu!

Poriadne sa rozčertil! Herec Maroš Kramár (60) sa stal nedávno terčom útoku na internete, kde sa do neho pustil politik z východu.

Ivan Hopta (61) totiž tvrdí, že umelec sa vie s politickou premenlivosťou popasovať po svojom a mení názory, ako sa mu to hodí. Dokonca ho obvinil, že v minulom režime sympatizoval s komunistickou stranou, ktorú vraj teraz vo veľkom zavrhuje. Naopak, Kramár sa bráni a Novému Času dokonca priznal, že za klamlivé informácie zvažuje aj právne kroky a žalobu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Kramár nikdy nemal problém hovoriť na plné ústa a svoje názory verejne a bez hanby šíri. Inak to nie je ani v politickej otázke. Vrcholom všetkého však bolo, keď ho začali napádať aj na sociálnej sieti. Tam nedávno politik Ivan Hopta, ktorý je predsedom strany Úsvit, zverejnil status, kde sa do umelca pustil.začal politik, ktorý sa odvoláva na to, že Maroš sa v politike kedysi angažoval.

„Pchal sa komunistom niekam, aby sa mal dobre, bol obsadzovaný a, samozrejme, výborne zarábal. Ukazuje, že je mimoriadne schopný mať sa dobre za každého režimu. Hovorí o falošnom divadle. Áno, je to presné a - presne o ňom,“ dodal Hapta. Na jeho slová však reagoval aj samotný herec, ktorý si servítku pred ústa nedával. „Nikdy som nebol komunistom ani kandidátom komunistickej strany a ani nikto v mojej rodine. Preto absolútne protestujem, aby si nejaký komunista otieral o mňa hubu, a malo by sa to začať riešiť,“ povedal Novému Času Kramár.

Stretnú sa na súde?

Jeho hnev ho dostal až tak ďaleko, že voči politikovi zvažuje aj právne kroky. „Zatiaľ som to neriešil, ale zvažujem, že to budem riešiť aj právnou cestou. Naozaj to zvažujem. Jediné, čo ma odrádza, je fakt, že sa mi nechce takýmito zakomplexovanými ľuďmi ani zapodievať. Hlavne takými, ktorým je ľúto, že tu už nevládnu komunisti,“ dodal Maroš. Ten tiež priznal, že s Hoptom sa nemieni nijako kontaktovať. „Ide o nejakého komunistického politika z východu a s takým človekom nemienim komunikovať, keďže komunisti a fašisti sú tá istá sorta. Len ohovárať druhých bez toho, aby sme sa poznali,“ prezradil nám umelec, ktorý si myslí, že jeho činy a minulosť hovoria samy za seba.

„Na zjazde SZM, kde som mal prejav, dva alebo tri roky pred revolúciou, keď sa ešte všetci báli, tam som bol pozvaný a využil som tú situáciu, aby som im verejne povedal, čo si o nich myslím,“ povedal Kramár. Ten mal dokonca podľa jeho slov na rok zakázané vystupovať v televízii aj rozhlase. „A bol by som rád, keby títo bezcharakterní ľudia zverejnili celý môj príspevok zo zjazdu,“ povedal na záver rozhorčený herec.