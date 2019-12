Milka Zimková pre zdravotné problémy nemohla ani chodiť: Herečka podstúpila operáciu, tým to ešte nekončí

Jedna operácia za druhou! Herečka a spisovateľka Milka Zimková (68), ktorú preslávil film Pásla kone na betóne, podstúpila operáciu nohy.

Hoci už má zákrok za sebou, ešte nemá, žiaľ, vyhraté. Okrem toho, že ju trápia bolesti a má skomplikovaný súkromný aj pracovný život, čaká ju ešte jeden rovnako náročný zákrok. Milka Zimková sa na operáciu nohy odhodlávala veľmi dlho. „Mám haluxy, ktoré mi krivili prsty, už som nemohla ani chodiť. Odkladala som to, ale keď chcem ešte hrať, povedala som si, že musím so sebou niečo robiť,“ prezradila Novému Času herečka, ktorá išla pod nôž minulý mesiac v Košiciach. Bolesti po zákroku však cíti doteraz.

„Je to dosť bolestivé, lebo mi rekonštruovali celé prsty, bola to náročná operácia, robili mi to v celkovej anestéze. A ešte ma čaká druhá noha, keď sa tá prvá zahojí, lebo to nemôžu robiť naraz,“ povedala obľúbená predstaviteľka Johany Ovšenej z filmu Pásla kone na betóne, ktorá teraz musí pri chôdzi používať barlu. Práca tak musela ísť bokom, nadšená divadelníčka však leňošiť doma dlho nevydrží.

„Už ma oslovili z Nitry na predstavenie 15. januára, tak som sa prisľúbila, aj v Prešove mám naplánované 20. januára. Keby som sa aj nemohla poriadne obuť, tak si vyberiem také monodrámy, kde môžem mať pohodlnejšie topánky. Lebo ja rada hrám a chýba mi to. Dúfam, že toho 15. januára už budem poskakovať ako prepelička,“ dodala so smiechom čiperná herečka, ktorá sa už teraz teší na teplo a leto.

„Zahojí sa to a konečne si budem môcť kúpiť sandáliky. Doteraz som musela mať všetky topánky uzavreté, lebo som tie kosti nemohla ukazovať,“ dodala optimisticky herečka, ktorá sa teší aj z toho, že počas maródovania môže veľa čítať.

Zotavovanie trvá dlhé týždne

Tomáš Jakubík, ortopéd

Ak je palec na nohe zakrivený (Hallux valgus), vzniká vydutina, čo pacienti vnímajú ako výrastok. Rozsah a druh operácie závisia od veľkosti deformity. Od toho sa následne odvíja aj trvanie rekonvalescencie, to znamená, ako dlho bude noha fixovaná a kedy bude plne funkčná. Rekonvalescencia trvá dva až šesť týždňov. Pre zachovanie komfortu pacienta sa zákroky robia postupne, najprv na jednej, potom na druhej nohe.