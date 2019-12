Rozvedená moderátorka Heribanová si dáva pozor na každé slovo: Prísny zákaz od milenca

Dáva si pozor na každé slovo! Nie je žiadnym tajomstvom, že po boku rozvedenej moderátorky Aleny Heribanovej (64) je už niekoľko mesiacov zámožný nemecký topmanažér Konrad Kreuzer (71).

Bývalá manželka spisovateľa Jozefa Heribana (66) však o svojej novej známosti vytrvalo mlčí. Teraz vyšlo najavo, prečo...

Alena a Jozef Heribanovci sa rozviedli pred dvoma rokmi. Krátko nato, ako dali oficiálnu bodku za svojím tridsaťdeväťročným manželstvom, sa rozvedený spisovateľ začal ukazovať v spoločnosti ruka v ruke s herečkou Vandou Turekovou.

Moderátorka bola podstatne zdržanlivejšia a to, že má novú známosť, vyšlo najavo len pred pár mesiacmi. Po jej boku je nemecký topmanažér Konrad Kreuzer. Známa tvár verejnoprávnej televízie len nedávno dokončila prestavbu rodinného domu v lukratívnej časti Bratislavy, kde vyrastali jej dve dcéry Tamara a Babsy. Pri otázke, či tam s ňou býva aj priateľ, jej však zamrzol úsmev na tvári.

„Tu nejde o prezrádzanie, ale o to, že človek si už v tomto veku rád chráni súkromie. A mám taký pocit, že jemu na tom takisto záleží, nie je to človek, ktorý je verejne známy, a preto ani nemá rád nejakú publicitu a ja to rešpektujem,“ reagovala moderátorka, ktorá nechcela povedať ani to, čo ju na partnerovi očarilo.

„Tak sme sa dohodli, že túto vec nebudeme otvárať, pretože naozaj ja rešpektujem jeho želanie. A myslím si, že je férové, keď sme sa na tom dohodli, tak to jednoducho rešpektujem,“ zdôraznila Heribanová, ktorá sa oblúkom vyhla aj odpovedi na otázku, či so svojou láskou strávi blížiace sa Vianoce: „To sa ešte všetko uvidí, ako to zorganizujeme, ale zatiaľ to vyzerá tak, že budeme dobrá partia. Nie je to ešte uzavreté.“ Isté však je, že prežíva šťastné obdobie.

„Mám sa dobre, myslím, že tento vek, ktorý teraz žijem, patrí k tým pokojným vyrovnaným rokom, plným radosti. Mám dve krásne vnučky, byť babkou je úžasné,“ pochvaľuje si spokojná moderátorka.