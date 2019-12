Toto sú najvianočnejšie letiská sveta: V niektorých sa budete cítiť ako v rozprávke

Cestovanie sa cez Vianoce nezastaví, práve naopak! V období sviatkov radosti a pokoja prichádza veľké sťahovanie národov, a to po celom svete.

Mnohí ľudia cestujú za svojimi blízkymi dokonca ešte na Štedrý deň. Medzinárodné letiská to vedia a snažia sa svojim zákazníkom pripraviť nefalšovanú vianočnú atmosféru priamo v odletových či príletových halách. Takto to vyzerá na najvianočnejších letiskách sveta.

U Santu Clausa

Vantaa - Helsinki

Aké by to boli Vianoce bez Santu Clausa? Teda minimálne v jeho domovskom Fínsku. Práve tu na Medzinárodnom letisku Helsinki-Vantaa to cez sviatky žije touto magickou postavou. Tento rok si okrem Santu Clausa môžu cestujúci užiť aj oddych v klasickej drevenej chatke, ktorá neodmysliteľne patrí k fínskemu dizajnu. Vnútri nájdu dokonca saunu, ktorá však nevypúšťa teplo, ale namiesto toho typické vianočné vône.





Ako v rozprávke

Changi - Singapur

Medzinárodné letisko Changi v Singapure ponúka vždy niečo špeciálne. Veď nie nadarmo sa už viackrát umiestnilo na vrchole rebríčka The World Airport Award - najlepších letísk sveta. Svojich zákazníkov nesklame ani tieto Vianoce! Napriek tomu, že teplota vonku hlási 30 °C, na singapurskom letisku sneží. V novej budove Jewel, ktoré je obchodným srdcom letiska, v pravidelných intervaloch poletujú chumáčiky snehu v podobe jemnej peny.

Zimnú rozprávku umocňuje obrovský, 16 metrov vysoký vianočný stromček, vianočná dedinka, dekorácie, trhy, bežkovanie na umelom snehu, vystúpenia tanečníkov v tematických kostýmoch, a to nie je všetko. Tí najmenší zákazníci budú unesení z výzdoby v podobe rozprávky Frozen 2, stretnúť a odfotiť sa môžu aj s hlavnými hrdinkami Elsou a Annou či so snehuliakom Olafom. Má to však jeden háčik. Aby ste sa dostali k tým najexkluzívnejším atrakciám, musíte v tunajšom nákupnom centre minúť minimálne 50 dolárov. To však pri singapurských cenách nie je žiaden problém.





Vianočné lietadlo

Luton - Londýn

Zahanbiť sa nedalo letisko Luton v Londýne, ktoré vianočnou výzdobou vlani trhlo aj svojho veľkého brata Heathrow. V spolupráci s leteckou spoločnosťou Easyjet tu pre cestujúcich prichystali úžasnú svetelnú šou, ktorá sa premietala priamo na trupe boeingu od Easyjetu... Originálne, však?





Obrovské klzisko

Letisko Franza Josefa Straussa - Mníchov

V nefalšovanej vianočnej atmosfére nezaostávajú ani európske letiská. Príkladom je Letisko Franza Josefa Straußa v nemeckom Mníchove. To je známe tým, že zákazníkom spríjemňuje vianočné cestovanie sviatočnými atrakciami priamo v nákupnom centre MAC Forum, ktoré je súčasťou letiska a spája terminály 1 a 2. Tento rok nechýba obrovské klzisko, ktoré lemuje borovicový les, ale aj početné stánky s občerstvením a inými drobnosťami. Vianočnú náladu podčiarkujú staré známe odrhovačky a dokonca aj živá hudba.





Sviatky hore nohami

Fairmont - Vancouver

Tak trochu naopak. Letisko Fairmont v kanadskom Vancouvri si tiež dáva záležať na originálnej výzdobe. Príkladom je tento vianočný stromček, ktorý visí zo stropu dole hlavou. Mnohým cestujúcim sa tento netradičný nápad páčil, iní zasa posmešne dodali, že ho musel pripravovať niekto, kto vypil až priveľa vianočného punču.