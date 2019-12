Snoubordová kráľovná vedie Svetový pohár: Ledecká má sexi brucho ako Vonnová

Začína sa podobať americkej hviezde Vonnovej nielen na svahu, ale aj vo fotoateliéri.

Česká snoubordová kráľovná Ester Ledecká (24), ktorá si na olympiáde v Pjongčangu obula aj lyže a šokujúco vyhrala Super-G, zahviezdila triumfom a štvrtým miestom v úvodných dvoch zjazdoch novej sezóny Svetového pohára alpských lyžiarok!

Hoci má Ledecká ešte veľmi ďaleko od výsledkov bývalej slávnej lyžiarky Lindsey Vonnovej, zdá sa, že v kĺzavých disciplínach budeme o nej túto sezónu veľa počuť. V piatok sa v kanadskom Lake Louise stala prvou českou víťazkou zjazdu SP, keď druhej v poradí Švajčiarke Suterovej nadelila stratu 0,35 s. V sobotu bola štvrtá, keď druhý zjazd sezóny ovládla obhajkyňa malého glóbusu v tejto disciplíne Rakúšanka Schmidhoferová. Ledeckej na stupne víťazov chýbali iba dve stotiny sekundy, ale udržala si vedenie v priebežnom hodnotení zjazdu.

„Mám obrovskú radosť. Oba preteky som si veľmi užila. S ohľadom na víťazstvo z piatka to síce dnes nebolo také skvelé, ale aj štvrté miesto je fantastické,“ povedala Ledecká, ktorú v nedeľu čakal štart v jej zlatej disciplíne z Pjongčangu.

Kopíruje Vonnovú

Lindsey sa vedela predať na svahu aj mimo neho. Fanúšikov pobláznila nielen výkonmi, ale aj svojím sexi telom, napríklad pri fotení pre svojho sponzora Red Bull. Teraz aj Ester nafotila pre toho istého podporovateľa veľmi zmyselné fotky. Pod taktovkou slávneho fotografa Ondřeja Pýchu dvojnásobná olympijská víťazka odhalila vypracované bruško s tehličkami. A to česká hviezda vtipkuje, že sa pritom v strave neobmedzuje. „Nemám pocit, že niečím hreším. Jem vyváženú stravu, napríklad rybu a hranolčeky alebo ovocie so zmrzlinou, s čokoládou a so šľahačkou,“ povedala Ledecká pre časopis Kondice.