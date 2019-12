Tiffany akoby zázrakom prežila útok žralokom: Vďaka pokrokovej pomôcke dostala druhú šancu na život

Teší sa, že bude môcť opäť normálne fungovať! Američanka Tiffany Johnson (34) prišla pred dvoma rokmi na dovolenke na Bahamách o ruku.

Počas šnorchlovania na ňu zaútočil žralok tigrí a nikto nechápe, ako to mohla prežiť. Teraz konečne dostala robotickú ruku, vďaka ktorej sa bude môcť opäť starať o svoje deti. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Matka troch detí si v júni 2017 užívala s manželom Jamesom dovolenku na Bahamách. Keďže obaja zbožňujú podmorský svet, rozhodli sa ísť na výlet loďou a zašnorchlovať si. Tento nápad však budú ľutovať do konca života.„Po chvíli šnorchlovania vyliezol môj muž späť na loď, pretože sa necítil dobre. Presne vtedy na mňa zaútočil žralok a odhryzol mi ruku až po lakeť. Z posledných síl som doplávala na loď a na ranu mi priložili uterák. Nebola tam žiadna lekárnička a trvalo 30 minút, kým sme priplávali na pobrežie. Nikto nechápe, ako som mohla prežiť,“ spomína na osudný deň s bolesťou.

Je rada, že prežila

Tiffany je však odjakživa bojovníčka. Namiesto depresií ďakuje za to, že útok prežila. Veď čo by bez nej robili jej tri deti a muž. „Veľmi som plakala. Ale nie preto, že by som bola smutná. Pre to, že som takmer zomrela, no vďaka obrovskému šťastiu som stále tu,“ hovorí s vďakou. Od krvavého útoku uplynulo už dva a pol roka. Odvtedy musela Tiffany absolvovať mnohé operácie, stovky rehabilitácií aj sedenia u psychológa.

Nedávno však konečne dostala robotickú ruku, vďaka ktorej môže žiť takmer rovnako ako pred incidentom. „Je síce ťažká, čo môže byť občas nepríjemné, no dostala som druhú šancu na život,“ dodáva. Teraz chce pomôcť iným ľuďom, ktorí zažili niečo podobné. Navštevuje ich preto v nemocnici a dodáva im nádej a odvahu.

Bebionic robotická ruka

Má za úlohu pomôcť ľuďom s jednoduchými úkonmi, ako viazanie šnúrok, odomknutie dverí či odnesenie nákupu.

V každom prste je individuálny motor, vďaka ktorým je pohyb ruky prirodzený.

Funkcia Auto Grip znamená koniec padania z rúk. Senzor spozná, keď bude niečo padať a ruka to zachytí.

Mikroprocesory nepretržite monitorujú polohu každého prsta, čím poskytujú presnú a spoľahlivú kontrolu nad pohybmi prstov.

Prsty sa pri náraze automaticky ohnú.

Vďaka pokrokovým materiálom dokáže ruka udržať až 45 kilogramov.

Keď sa aktívne nevyužíva, zapne sa relaxačný mód, aby vyzerala prirodzene.

