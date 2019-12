Slovenky dostali od Švédiek 23 gólov: Úprimné slová trénera

Krutý debakel na úvod svetového šampionátu zažili slovenské florbalistky vo švajčiarskom Neuchateli. S úradujúcimi majsterkami sveta Švédkami prehrali 1:23.

Severský valec sa rozbehol už v prvej tretine, po ktorej svietilo na ukazovateli skóre 1:8 z pohľadu Sloveniek. Skórovali zväčša s veľkou ľahkosťou nepokryté obrankyňami súpera. Na slovenskom výkone sa prejavila aj výrazná obmena kádra a neskúsenosť mladých hráčok.

"Dostali sme výprask, čo sa trochu dalo čakať. Viaceré hráčky ešte proti takému súperovi nikdy nehrali a úroveň florbalu na najvyššej úrovni je oveľa ďalej ako toho slovenského. Zaostávali sme vo všetkých činnostiach a aj keby sme sa postavili na hlavu, nedokázali by sme to ubrániť," bránil svoje zverenkyne tréner Michal Jedlička, cituje ho oficiálny portál Slovenského zväzu florbalu.

Jediný slovenský gól strelila za stavu 0:4 útočníčka Michaela Šponiarová. "Až taký krutý výsledok sme nečakali a ťažko sa to hodnotí. V prvej tretine sme mali šance, ktoré sa dali využiť a to skóre by vyzeralo inak. Veľmi sme otvárali stred, vytvárali sme im priestor, aby si to 'vyťukali' a dávali z toho góly," glosovala Šponiarová, legionárka z fínskeho tímu SC Classic z mesta Tampere. Ďalšia zo skúsenejších Sloveniek Paulína Hudáková z českého tímu FBC Ostrava tiež pridala niekoľko postrehov. "Hrali sme proti osemnásobným majsterkám sveta. Chceli sme ukázať, čo vieme, ale, bohužiaľ, nevyšlo to. Z takýchto zápasov sa musíme poučiť a v ďalších sa vyvarovať chýb, ktorých sme sa dopustili," skonštatovala P. Hudáková.

Najlepšou strelkyňou švédskeho tímu bola Emelie Wibronová, autorka piatich gólov. Štyri presné zásahy pridala Sofia Joelssonová a tri Moa Tschoppová. Švédky sú topfavoritky na zisk zlatých medailí. Dosiaľ získali osem majstrovských titulov a šesť v neprerušenej sérii.cituje Sofiu Joelssonovú portál szfb.sk.

Ďalšími súperkami Sloveniek v B-skupine budú v pondelok 9. decembra od 13.30 h Lotyšky. Slovenské reprezentantky cestovali do Švajčiarska s cieľom minimálne obhájiť piate miesto z "domáceho" svetového šampionátu v Bratislave spred dvoch rokov. "Musíme nevydarený zápas so Švédskom hodiť za hlavu a pripraviť sa na ďalšieho súpera" naznačila M. Šponiarová.