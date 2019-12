Hlina sa obáva, že NAKA zobrala na seba úlohu reklamnej agentúry: Objednal si niekto obvinenia?

Národná kriminálna agentúra (NAKA) zobrala na seba úlohu reklamnej agentúry. Obáva sa toho predseda KDH Alojz Hlina, ktorý to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Reagoval tak na nedávne obvinenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica a bývalého prezidenta Andreja Kisku (Za ľudí).

"Tieto voľby budú ťažké. Ja sa bojím, že NAKA zobrala na seba úlohu reklamnej agentúry. Pomaly to vyzerá, akoby si to u nich niekto objednal. Dostať obvinenie tri mesiace pred voľbami, to môže pomôcť tomu, koho obvinia," povedal Hlina s tým, že pokojne ich mohli obviniť až po voľbách. Podľa neho v tom cítiť "jasný komunikačný scenár."

Podľa predsedu strany Dobrá voľba Tomáša Druckera by podstata volieb nemala byť o marketingu, ale o tom, aby si ľudia zvolili zástupcov schopných viesť krajinu. Či môžu obvinenia pomôcť tým, ktorí sú obvinení, by podľa neho mali povedať skôr politológovia. "Nie je to štandardné, nie je to dobré. Ale je to dôsledok toho všetkého, čo tu je," skonštatoval Drucker. Poznamenal, že je človekom, ktorý verí orgánom činným v trestnom konaní, pripustil však, že je veľa vecí, ktoré sa mali už dávno začať vyšetrovať.

Predseda ĽSNS Marian Kotleba súhlasí s tým, že "stíhania a žaloby sa rozbehli doširoka", strana to však víta. "Ak bol odsúdený Milan Mazurek, očakávame rovnaký postup. Jednoducho, nech zákon platí pre všetkých rovnako, v úplne všetkých oblastiach života," povedal Kotleba. Zdôraznil, že ich strana je jedinou spomedzi parlamentných strán, ktorá nie je "namočená" v korupcii.

Všetci sa však zhodli, že niektoré zmeny v justícii je nevyhnutné urobiť. Kotleba poukázal na nutnosť odpolitizovania volieb generálneho prokurátora, ktorý by mal byť volený obcou sudcov, prokurátorov a tých, ktorí pracujú v oblasti práva a nemal by "visieť na šnúrke" od politikov. So zmenou voľby generálneho prokurátora Drucker síce nesúhlasil, podotkol však, že by sa mal rozšíriť okruh ľudí, ktorí by sa ním mohli stať. Riešiť by sa podľa neho mala aj súdna rada. Podľa Hlinu "máme čo robiť, aby sme dali veci do poriadku."

Ostré vyjadrenie policajného prezidenta k obvineniam politikov: Skutok sa stal, cirkus som čakal

Na margo štátneho rozpočtu sa zhodli, že nie je dobrý, je neudržateľný s nadhodnotenými príjmami a bude potrebné ho opraviť. Hlina si však nemyslí, že by lepším riešením bolo rozpočtové provizórium. Diskutujúci sa nevyhli ani stratifikácii nemocníc, pri ktorej Drucker skonštatoval, že mnohé "dobré veci išli zo stola, lebo to bol len hlúpy boj dokazovania o to, kto tomu velí." Hovorili aj o Istanbulskom dohovore či interrupciách.

Diskusnej relácii sa mal pôvodne zúčastniť aj predseda OĽaNO Igor Matovič, pre zdravotné problémy sa však ospravedlnil.