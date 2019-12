Sarri má za sebou prvú prehru s Juventusom: Z Ríma odchádzal s ťažkým srdcom na rozhodcov

Profesorský výkon stál futbalistov Juventusu Turín stratu ďalších dôležitých bodov v boji o obhajobu titulu talianskej Serie A.

Sobotná prehra na ihrisku Lazia Rím (1:3) "starú dámu" môže mrzieť o to viac, že na "mikulášsky" piatok zaváhal pri domácej bezgólovej remíze s AS Rím aj líder súťaže milánsky Inter. "Nerazzurri" si tak zvýšili náskok na čele súťaže o ďalší bod.

Úvod stretnutia však z pohľadu hostí vyzeral sľubne. Aktívny Juventus sa dočkal v 25. minúty, keď otvoril skóre Paulo Dybala. Hostia sa však nevzdali a ešte pred prestávkou vyrovnal Luis Felipe. Kľúčový moment nastal v 69. minúte. Domáci sa dostávali do kontry, no Juan Cuadrado faulom zastavil prenikajúceho Manuela Lazzariho. Hlavný arbiter mu najprv udelil žltú kartu, no po zhliadnutí opakovaného záberu systémom VAR 31-ročného Kolumbijčana vylúčil. Domáci následne gólmi Sergeja Milinkoviča-Saviča a v nadstavenom čase Felipeho Caiceda rozhodli o vôbec prvej prehre Maurizia Sarriho na lavičke "bianconeri". "Nesúhlasím, že išlo o gólovú príležitosť. Hoci to vyzeralo hrozivo, žltá karta by bola správna. Zápas bol vyrovnaný a následná červená karta ho výrazne ovplyvnila," povedal po zápase Sarri.

Laziu sa v tejto sezóne darí. V lige neprehralo desiatykrát za sebou, pričom dosiahlo siedme víťazstvo v sérii. V tabuľke Serie A figuruje na 3. mieste, za Juventusom zaostáva o tri a Interom o päť bodov. "Prežívame vynikajúce obdobie. Musíme mať aj naďalej vysoké ambície a pozerať sa dopredu. Moji hráči dnes odviedli naozaj výbornú robotu," uviedol tréner domácich Simone Inzaghi.