Má Šporar zajačie úmysly? Jeho odpoveď na priamu otázku mnohé naznačuje

Futbalisti Slovana Bratislava majú vo Fortuna lige desaťbodový náskok a podľa ich kanoniera Andraža Šporara je úplne zaslúžený.

V poslednom jesennom zápase sezóny 2019/2020 zdolal Slovan Dunajskú Stredu 2:0 aj vďaka gólu slovinského zakončovateľa. Na jar by však 25-ročný útočník už mohol strieľať góly v inom drese.

Najlepší ligový kanonier zveľadil svoje štatistiky a na konte má 12 gólov. Strelecky sa mu darí nielen v lige, ale aj v európskych súťažiach, preto sa čoraz viac šepká o záujme klubov zo zahraničia. Šporar to po sobotňajšom zápase s DAC naznačil sám: "Som spokojný. Mám dvanásť gólov, druhý má osem. Uvidíme, či ma na jar niekto predbehne, keby som už nedal gól." Vzápätí na priamu otázku, či počas zimnej prestávky odíde, povedal: "Ja Slovanu ďakujem. Ukázal som, že mám na viac a Slovan mi dal šancu. Pán Kmotrík mi veril, ja som pred príchodom do Bratislavy nebol na tom celkom dobre. Vrátila sa mi chuť a radosť z futbalu. Odvďačil som sa gólmi. Ale chcem dať ešte gól aj Brage a potom chcem ísť na dovolenku. Chcem si teraz poriadne oddýchnuť, pretože sme mali ťažkú jeseň a hoci to možno nie je vidieť, som veľmi unavený."

Slovan má po prvej časti sezóny na konte 45 bodov a skóre 42:11. Prehral iba raz na ihrisku Dunajskej Stredy, okrem toho stratil body za tri remízy. "Urobili sme, čo sme mali. Aj v minulej sezóne sme boli dominantní, ale teraz sme urobili ešte viac," uviedol Šporar. Podľa kanoniera "belasých" sa mužstvo zlepšilo najmä v obrannej činnosti. "Dávame veľa gólov a máme veľa zápasov bez inkasovaného gólu. V defenzíve sme urobili veľký kus práce. V ofenzíve vieme dať gól každému súperovi a to nielen v lige, ale aj v Európe."

Posledný jesenný zápas sa pre Slovan nevyvíjal ideálne, DAC mal v 16. minúte možnosť skórovať z pokutového kopu, ale svoju šance nepremenil a domáci potom trestali. "Ťažko povedať, či je náš náskok na čele tabuľky reálnym odzrkadlením toho, čo sa na jeseň udialo. Ale napríklad Šulla proti Dunajskej Strede chytil penaltu a my sme potom udreli. A veľa ľudí si myslí, že to bola náhoda. Ale nebola. Je to o kvalite a my ju máme veľkú. Slovan je najlepší klub, má najlepších hráčov. Myslím si, že sme iný level, ako ostatné tímy, povedal Šporar a dodal: "Nemáme v lige veľkú konkurenciu."