Protesty v Hongkongu trvajú už šesť mesiacov: Do ulíc znova vyšli státisíce ľudí

Šesť mesiacov od začiatku protivládnych protestov v Hongkongu sa v tejto finančnej metropole začala v nedeľu najväčšia demonštrácia za uplynulé týždne. Státisíce ľudí sa v nedeľu znova zišli v uliciach Hongkongu na pochode, ktorý je vnímaný za test pretrvávajúcich výziev protivládneho hnutia, ktoré v meste protestuje už pol roka.

Vysoká účasť na pochode, ktorý zvolal Občiansky front pre ľudské práva, pripomínala predošlé protesty počas prvých dvoch mesiacov hnutia, na ktorých sa zúčastnili státisíce ľudí. Po tom, ako začali byť protesty násilnejšie, polícia masové pochody zakázala, nedeľňajšie zhromaždenie však po pár týždňoch relatívneho pokoja povolila.

Demonštranti oblečení prevažne v čiernom kričali svoje známe protestné heslo "Sloboda pre Hongkong" a niesli transparenty so svojimi požiadavkami. Ďalší mávali vlajkami USA, Taiwanu či Británie, informovala agentúra DPA.

Organizátori z Občianskeho frontu pre ľudské práva (CHRF) vyzvali pred akciou na pokojný protest. Účastníci sa podľa nich majú vyvarovať potýčkam s políciou, ktorá nedeľňajší pochod na rozdiel od mnohých demonštrácií z uplynulých mesiacov nezakázala.

Polícia pred demonštráciou varovala, že hoci bol pochod povolený, v prípade vypuknutia násilností ho zastaví. Oznámila tiež, že dostala informácie o plánovaní útoku na jej príslušníkov a v súvislosti s tým zadržala 11 osôb pre nepovolenú držbu strelnej zbrane.

Hongkongom, ktorý je osobitnou administratívnou oblasťou Číny, otriasajú protivládne protesty od 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny. Medzičasom sa protesty týkajú najmä zasahovania Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu, ktorý je založený na hesle "jedna krajina, dva systémy".