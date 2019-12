Absurdné slová starostky: Obyvateľom sa zakazuje umierať v soboty, nedele a cez sviatky!

Francúzska starostka zakázala 850 obyvateľom svojej dediny La Gresle umierať v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov doma.

Absurdnými slovami chce upozorniť na nedostatok lekárov v regióne Auvergne-Rhône-Alpes v juhovýchodnej časti krajiny, informovala agentúra AFP. "Obyvateľom sa na neurčito zakazuje umierať vo svojich domovoch na území obce v soboty, nedele a cez sviatky," znie vo vyhláške z piatkového večera.

Keď v nedeľu 1. decembra zomrel jeden z obyvateľov tamojšieho domova dôchodcov, trvalo totiž starostke Isabelle Dugeletovej podľa denníka Le Progrès dve a pol hodiny, než zohnala lekára, aby konštatoval smrť.

"Je to nedostatok úcty k mŕtvemu a rodine," povedala starostka agentúre AFP. Rozhodla sa vraj preto, že na absurdný systém bude reagovať absurdnou vyhláškou.

"Ľudia majú problém so zháňaním liečby, problém so zháňaním lekárov, za ktorými niekedy musia cestovať kilometre ďaleko," vysvetľuje starostka. V jej obci vraj kvôli tomu narastá znepokojenie. Zdravie predstavuje vo vidieckych oblastiach zásadný problém. "Politikov na to upozorňujem roky, ale nedeje sa nič," zdôraznila.