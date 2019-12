Maltská polícia vypočúvala Schembriho: Je spojený s vraždou investigatívnej novinárky

Polícia na Malte vypočúvala v sobotu bývalého vplyvného spolupracovníka premiéra Josepha Muscata, Keitha Schembriho, v súvislosti s vraždou investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej z roku 2017.

Informovali o tom miestne médiá vrátane celoštátnej televíznej stanice TVM. Schembriho si policajní vyšetrovatelia predvolali, aby odpovedal na otázky o pracovnom mieste vo verejnom sektore, ktoré dostal sprostredkovateľ vraždy Melvin Theuma. Ten sa k účasti na zločine sám priznal.

Theuma vo výpovedi tento týždeň povedal, že krátko po tom, ako súhlasil so zariadením a sprostredkovaním vraždy Caruanovej-Galiziovej, dostal pozvanie do premiérovho úradu. Tam sa stretol so Schembrim, ktorý bol v tom čase šéfom úradu maltského premiéra Muscata, a dostal zamestnanie ako šofér na ministerstve.

Súdu Theuma uviedol, že do služby sa nikdy nenahlásil, ale napriek tomu dostával mesačný plat. Peniaze mu prestali prichádzať po tom, čo Muscatovu vládu v júni 2017 znovu zvolili.

V tejto výpovedi Theuma označil podnikateľa a magnáta Yorgena Fenecha ako jediného strojcu vraždy, hoci v rukou písanom liste, ktorý napísal ešte pred svojím zatknutím, označil za spoluorganizátorov zločinu Fenecha aj Schembriho.

Fenech obvinil práve Schembriho ako jediného zosnovateľa vraždy. Schembri popiera, že by spáchal akýkoľvek trestný čin. Pred dvoma týždňami ho v súvislosti s prípadom zatkli, ale prepustili ho bez obvinenia. Z vládnej funkcie odstúpil krátko pred zatknutím.

Novinárku Caruanovú-Galiziovú, ktorá písala protikorupčný blog, viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte a bola ostrou kritičkou maltskej vlády, zabila v októbri 2017 bomba nastražená v jej aute. Jej smrť krajinou otriasla a vyvolala protesty. Caruanová-Galiziová z korupcie obviňovala aj Schembriho a exministra cestovného ruchu Konrada Mizziho.