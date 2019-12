Milan videl hrozivý výbuch plynu na vlastné oči: Prečo nemáme vhodnú plošinu?

Z tragickej udalosti sú otrasení nielen samotní obyvatelia bytovky, ale aj ľudia, ktorí desivý výbuch videli na vlastné oči.

„Rebrík s plošinou prišiel až o pol hodiny, no krátky. V Prešove nemáme výsuvný rebrík, hoci blok má až 12 poschodí. Neviem, ako rozmýšľali, veď môže blesk udrieť a aj nastať požiar. Keby mali vhodný rebrík, skôr by uhasili. A začali hasiť neskoro... Požiar prechádzal z jednej strany na druhú, vybilo to okná a križovalo oheň,“ emotívne vyhlásil očitý svedok Milan Stahovec (69).

Videl a aj počul tragické momenty tohto nešťastia. „Jedna žena na deviatom alebo desiatom poschodí, ktoré už bolo veľmi zadymené, kričala. Keďže nebola plošina, nevedeli sa k nej dostať. Prečo nepoužili tie americké vrtuľníky na záchranu ľudských životov? Veď nebol mrznúci dážď,“ dodal rozhorčene.