Po hroznom nešťastí pomáha celé Slovensko: Riaditeľku dojalo, čo všetko darcovia priniesli

Všetci sa zomkli, aby pomohli. Pre evakuovaných obyvateľov z postihnutého paneláka a okolitých blokov poskytli nocľah v priestoroch internátu Strednej odbornej školy technickej na Volgogradskej ulici neďaleko epicentra výbuchu.

Riaditeľka školy Jana Galdunová informovala, že po tragickom incidente nahlásili mestskému krízovému štábu, že sú ochotní a dokážu poskytnúť 200 ubytovacích lôžok. Sami boli dojatí z toho, ako sa darcovia rozhodli priamo v budove internátu podať pomocnú ruku ľuďom postihnutým touto katastrofou.

Galdunová prezradila, že ľudia majú v jedálni zabezpečený výdaj teplého jedla počas celého víkendu. „Vychovávatelia zabezpečovali nepretržitú starostlivosť i službu. Internát bol počas noci a aj bude zatiaľ nonstop otvorený,“ doplnila. Počas noci z piatka na sobotu mal službu školský vychovávateľ Peter Žec. Podľa jeho slov ubytovali spolu 13 osôb. Niekoľko hodín po výbuchu sa z tragédie stále nedokázali spamätať. „Poslední prišli okolo 22. hodiny. Mnohí boli v šoku. V noci som sa 3 hodiny rozprával s obyvateľkou postihnutého paneláka, ktorá si vyliala celé srdce. Prijali sme tu aj domovníka z vedľajšieho vchodu, ktorý po výbuchu zachraňoval ľudí a odstavoval plyn. Prišiel sem bez akýchkoľvek vecí, do vlastného bytu ho už nepustili,“ uviedol Žec.

V sobotu ráno sa ľudia z internátu presúvali do priestorov neďalekej školy na Prostějovskej ulici, kde zasadal krízový štáb a podávali zasiahnutým obyvateľom ďalšie pokyny. Podľa vychovávateľa v očiach ľudí vidno len smútok, žiaľ a beznádej. Veľkým pozitívom v neľahkej situácii je však sila, s akou sa Prešovčania zomkli. Šatstvo, potraviny a hygienické potreby nosili aj do internátu. Riaditeľka Galdunová priblížila, že nahromadenú materiálnu pomoc odovzdajú miestnej organizácii Červeného kríža, ktorý ju bude ďalej distribuovať. „Veľmi nás prekvapilo, že medzi darovanými vecami bolo aj úplne nové kúpené šatstvo a vypraté a čisté veci. Dobrovoľníci sami prichádzali a pomáhali triediť a nosiť veci,“ dodala riaditeľka o sile spolupatričnosti domácich.

Mesto čaká neľahká úloha - rozhodnúť, čo bude so zničeným panelákom na Mukačevskej. Na to však potrebuje nemalú sumu peňazí. Už v pondelok má dostať milión eur, ktorý sľúbil premiér Peter Pellegrini na pomoc po piatkovom výbuchu plynu. Rozhodla o tom v sobotu vláda hlasovaním per rollam.Premiér to potvrdil na tlačovej konferencii po rokovaní snemu Smeru-SD. Vláda je pripravená túto sumu v prípade potreby zvýšiť.

„Podpísali sme súhlasné hlasovanie per rollam o uvoľnení toho prvého milióna, ktorý hneď v pondelok ráno bude prevedený na účet mesta Prešov. Považujem to za zálohu,“ uviedol Pellegrini. Peniaze pôjdu na zastabilizovanie budovy, kým sa nerozhodne o jej stave, a pre rodiny, ktoré pomoc potrebujú. Vláda je ďalej podľa Pellegriniho pripravená mestu pomôcť aj pri dlhodobom riešení situácie.