Patrícia na explóziu v Prešove nikdy nezabudne: Na naše telefonáty nik nereagoval

Hrôza, krik a panika! Takto to vyzeralo na mieste nešťastia po mohutnej explózii, ktorá desiatkam rodín z Mukačevskej obrátila životy hore nohami. Pritom už desiatky minút pred explóziou obyvatelia bytovky tušili, že niečo nie je v poriadku. Na chodbe bol cítiť plyn!

Zápach unikajúceho plynu sa na Mukačevskej začal šíriť už v piatok krátko predpoludním. „Sedela som pri počítači. Vyšla som na chodbu a zburcovala susedov, že je cítiť plyn. Klopala som staršej susede, či sa ten smrad náhodou nešíril od nej. Začali sme sa o tom baviť a následne som sa rozhodla, že vybehnem von a opýtam sa robotníkov, čo sa deje. Vtom prišla neskutočná rana,“ opisuje desivé chvíle Patrícia Králová (33), ktorá býva v paneláku oproti.

Tým sa však hrôza ani zďaleka neskončila. Jedným z najdesivejších momentov tragédie bol aj pohľad, ktorý sa následne ľuďom naskytol. Na jedenástom poschodí horiacej budovy visela vo vzduchu silueta človeka držiaceho sa balkónovej konštrukcie. Niektorí vraveli, že išlo o muža, ďalší tvrdili, že je to žena. Telo dopadlo na trávnatú plochu. „Bohužiaľ, mala som to pred očami. Ten človek sa tam veľmi dlho držal, ale nezvládol to, pretože mu nemal kto pomôcť,“ pokračuje so slzami v očiach. „V tej rýchlosti som ešte dokázala pomôcť mamičke s malým dieťaťom, ktorá sa nachádzala v blízkosti. Krátko na to už prichádzali záchranné zložky. Prácu im sťažovala zlá prístupová cesta, pretože je tu mnoho parkovacích miest,“ dodáva vystresovaná mladá žena.

Miestni tvrdia, že už pred pár dňami sa objavili príznaky úniku plynu. „Neviem, či to už bolo skôr, ale je pravda, že vôbec nikto nereagoval na naše telefonáty. Volali sme niečo po pol dvanástej, ale bezvýsledne,“ rozhorčeným tónom hlasu reaguje Patrícia. „Okolo bytovky sa v poslednom čase realizuje viacero výkopových prác. Napríklad v pondelok som nemala elektrinu a nevedela som sa tam dovolať. Vraj pre obedňajšiu prestávku,“ dodáva.