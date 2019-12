Nečakaná rana pre Margarétu z Česko Slovensko má talent: Pred finále prišla o hlas

Má veľký talent, ale aj poriadnu smolu! Jedna z favoritiek šou Česko Slovensko má talent Margaréta Ondrejková (15) prežívala pred včerajším veľkolepým finále poriadny stres.

Mladá hudobníčka, ktorú do finále poslal porotca Jaro Slávik (45), totiž krátko pred slávnostným večerom ochorela až tak, že prišla o drahocenný hlas a s vysokými horúčkami skončila v rukách lekárov. Skromná, no mimoriadne talentovaná dievčina pritom má aj ďalšie vážne zdravotné problémy, ktoré jej už dlhé roky poriadne komplikujú život.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

O rozprávkovú výhru 50 000 eur a tiež o prestížny titul víťaz šou Česko Slovensko má talent počas včerajšieho finále zabojovala aj Margaréta Ondrejková z Čachtíc, ktorá svojím vystúpením vyrazila všetkým dych a postarala sa o poriadne zimomriavky. Jej talent porotu uchvátil natoľko, že Jaro Slávik talentovanú dievčinu stlačením zlatého bzučiaka posunul medzi najväčšie talenty šou. Tínedžerka, ktorá sa vtedy od dojatia rozplakala, však tesne pred finále prežívala poriadne muky. „Veľmi ochorela, museli jej vnútrožilovo podávať kalcium aj vitamín C. Skončila so zničeným hlasom a s vysokými horúčkami. Hneď po skúške musela ísť do postele,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia a tieto slová potvrdili aj Margarétini najbližší. „Bohužiaľ, vo štvrtok, keď sme prišli do Bratislavy na skúšky, Margarétka poriadne prechladla. Momentálne je to, našťastie, už lepšie. Lekári jej dávali vitamín C do žily, takže ju, ako sa hovorí, trošku prebrali k životu,“ povedal speváčkin otec František krátko pred finále. Jeho dcéra sa však nepríjemnej chorobe nemienila poddať.

Veľká bojovníčka

„Margarétka má pred finále veľkú obavu, stres a trému, bojí sa, či to zvládne, keďže fyzicky nie je vo svojej kondícii. My však veríme, že to dá,“ dodal s nádejou krátko pred slávnostným večerom Margarétin otec. Talentovaná finalistka si už ako dieťa prešla vážnymi problémami, ktoré ju stále trápia. Na vine je ochorenie, ktoré postihuje kosti. „Ničil sa mi bedrový kĺb. Museli mi zlomiť panvu a vrátiť ten kĺb naspäť,“ priznala už dávnejšie pre Nový Čas speváčka, ktorá prekonala dve operácie a nemocnica sa pre ňu, žiaľ, stala druhým domovom. Počas hospitalizácií ju držal nad vodou spev, ktorý zmierňoval jej trápenie a vystrelil ju medzi najväčšie talenty šou.

Odstavil ich úraz