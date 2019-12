Šialený fanúšik Návratu do budúcnosti: Za 95-tisíc € si vyrobil auto z filmu

Angličan James Napier (37) zbožňuje film Návrat do budúcnosti.

Dlhé roky túžil mať auto, v ktorom herci cestovali v čase. Teraz si konečne splnil sen a za 95-tisíc eur si jedno vyrobil.

Všetko sa začalo v júni tohto roku, keď sa James rozhodol kúpiť vozidlo DeLorean. Presne také, ako bolo vo filme. Vysolil zaň 65-tisíc eur, pretože je veľmi raritné. Zistil však, že predchádzajúci majiteľ sa ho takisto snažil prerobiť na filmové auto a bolo v katastrofálnom stave. „Pokus mu nevyšiel. Stálo ma to veľa času dať ho do poriadku. Bola to práca na sedem dní v týždni. Odhadujem, že som prerábaním strávil 1 200 hodín,“ začína rozprávať James. Do vysnívaného auta kúpil aj také diely, ktoré boli vo filme. Stálo ho to teda ďalších 35-tisíc eur.

Drina sa mu vyplatila. V aute vozí svoje tri deti do školy a považujú ho za najštýlovejšieho otca široko-ďaleko. Ľudia sa pri ňom pristavujú a chcú sa odfotiť. Dokonca mu píšu na facebooku správy s otázkou, kde býva, že by si ho chceli prísť pozrieť. „To auto im pripomína detstvo.,“ dodáva. Manželke však zatajuje, koľko ho celý projekt vyšiel.

Návrat do budúcnosti

Premiéra: 3. júl 1985

Žáner: fantasy/sci-fi

Režisér: Robert Zemeckis (67)

Herci: Michael J. Fox (58), Christopher Lloyd (81), Lea Thompson (58)

Zárobok: 350 mil. eur