Skáče ako kamzík: Štatistiky neklamú, Ronaldo je futbalový Jordan

O tom, že hviezdny útočník portugalskej reprezentácie a Juventusu Turín Cristiano Ronaldo (34) patrí medzi najväčšie postavy futbalovej histórie, niet pochýb.

Zoznam jeho úspechov vydá na samostatnú publikáciu. Od roku 2008 do konca minulej sezóny strelil až 100 gólov hlavou!

Ako je to možné? Ronaldo pri svojej telesnej výške 186 cm má kvalitnejší výskok ako priemerní hráči v basketbalovej NBA. Cristiano sa odrazí až 78 cm nad zem, čo je o 7 cm viac, ako vyskočí bežný basketbalista v prestížnej zámorskej súťaži. Zaujímavé je, ako sa po príchode Ronalda do kádra „Starej dámy“ zmenil priemerný počet centrov do šestnástky súpera, a to z 12,6 na zápas až na súčasných 16,9! Vytvára sa tak väčší priestor pre portugalského kanoniera a jeho hlavičky.

Ak porovnáme Ronalda a legendárneho strieľajúceho rozohrávača Chicaga Bulls a Washingtonu Wizards Michaela Jordana (56), ktorý meria 1,98 m, zistíme, že Američan mal najvyšší výskok 121,92 cm. To je fenomenálne číslo, a preto dostal prezývku Air Jordan (Lietajúci Jordan, pozn. red). Niektorí odborníci, ktorí sledujú výkony slávnej CR7, prišli s nápadom, premenovať Portugalca na Air Ronaldo. Vzhľadom na jeho lietanie vzduchom sa zdá, že oprávnene...

100 - gólov vsietil hlavou (5/2008 – 5/2019)

0,7 - sekundy strávi Ronaldo vo vzduchu, pokým hlavou udrie do lopty.

78 - cm má odraz, čo je o 7 cm viac ako priemer v NBA.