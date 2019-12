Slováci ukázali veľké srdcia: Ľuďom zasiahnutým tragédiou pomôžu aj školáci z Handlovej

Deti zo Základnej školy (ZŠ) na Mierovom námestí v Handlovej finančne pomôžu ľuďom, ktorých postihol piatkový (6.12.) výbuch v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove.

Financie na tento účel získali v sobotu predajom vlastnoručne vyrobených anjelov na 15. ročníku benefičného podujatia Handlovská kapustnica. "Predávali sme anjelikov, sú to anjelici z papiera a majú sadrovú hlavičku. Prišli sme sem preto, aby sme pomohli ľuďom, ktorým v Prešove vybuchla bytovka. Najskôr sme peniaze chceli venovať seniorom alebo chorým ľuďom, keď sa však toto stalo, rozhodli sme sa, že ich dáme do Prešova," povedala žiačka ZŠ na Mierovom námestí Kristína Vicianová.

Koordináciu prác a pomoc ľuďom poskytuje okrem záchranných zložiek aj tím neziskovej organizácie Modrý anjel. "Spolupracujeme s krízovým riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré zriadilo na mieste Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia. Prichádzajú tu momentálne ľudia z evakuovaných budov. Ide o tri samostatne stojace a štyri vchody, takže hovoríme o niekoľkých stovkách bytov a ich obyvateľoch," uviedol pre TASR veliteľ tímu Modrého anjela Radovan Bránik.

S podobnou udalosťou sa na Slovensku počas svojej kariéry nestretol. "Včera (v piatok 6.12., pozn. TASR) večer to pripomínalo naozaj bojovú zónu," povedal Bránik s tým, že v piatok bol na mieste desaťčlenný tím, v sobotu sú ľuďom k dispozícii štyria. "Tak, ako pri ostatnej udalosti s hromadným postihnutím obyvateľstva sú tu policajní, hasičskí, vojenskí psychológovia a naši ľudia," povedal.

"Včera (v piatok, 6.12., pozn. TASR) sa evakuácia uskutočnila spôsobom, že ľudia mali pocit, že odchádzajú len na pár hodín, alebo že sa budú môcť v sobotu vrátiť domov. V skutočnosti to potrvá určite dlhší čas vzhľadom na to, že viac ako 1000 okien je poškodených. Do tých bytov neprúdi elektrina ani plyn, takže nie sú obývateľné. Aj keď sa zavedie plyn a znovu spustí elektrina, tak budú musieť naprávať škody. Vo väčšine bytov, ktoré sú v blízkosti, sú značné škody, sú plné skla, rozbitého nábytku a do niektorých vleteli rôzne cudzie predmety z toho výbuchu," priblížil Bránik.

Plyn vybuchol v piatok v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Hasiči zasahovali celú noc, požiar zlikvidovali v sobotu ráno. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov.

Premiér Peter Pellegrini už v piatok avizoval, že mesto dostane na riešenie situácie z rezervy predsedu vlády milión eur. Mesto Prešov zverejnilo číslo účtu, na ktoré môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Zbierku podporila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Číslo účtu je SK90 7500 0000 0040 0859 1229. K platbe treba uviesť variabilný symbol 6122019. Polícia zároveň varovala pred možným zneužitím prešovského tragického výbuchu v paneláku a falošnými účtami zbierky.