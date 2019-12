Päťročnému dievčatku ostávalo iba pár hodín života: Posledné gesto matky vás dojme

Päťročnému dievčatku ostávalo iba pár hodín života po tom, čo doma skolabovala.

Isla Wilkinson († 5) zomrela v piatok, pár dní po tom, čo jej mozog na 20 minút nedostal žiaden kyslík. O prípade informuje Mirror. Jej teta Marcia Hogan-Williams potvrdila na internetovej stránke Go Fund Me smutnú správu. "S ľútosťou vám oznamujeme, že naša krásna Isla opustila tento svet o piatej hodine poobede v náručí svojich rodičov," napísala. Islina mama jej namaľovala nechty a zaplietla vlasy.

"V mene mojej sestry a celej našej rodiny vám oznamujem, že sme skutočne ohromení a vďační za všetky dary a správy. Chceme, aby ste vedeli, že vďaka príspevku na tejto stránke sme si mohli užiť posledné momenty s Islou a nebyť v strese. Za to sme vám navždy vďační. Z celého srdca vám ďakujeme."

Jej sesternica Paige zdieľala obrázok smejúcej sa Isly v školskej uniforme. "Odpočívaj v pokoji, kráska," stálo pri fotke. Pod príspevkom pribudli komentáre jej priateľov, kde vyjadrujú rodine úprimnú sústrasť, a píšu, že v myšlienkach sú s rodinou.

Isla bola v utorok doma. Bola chorá, a keď sa ju jej mama Alex chystala vziať do nemocnice, zrazu skolabovala. Známy sa pokúšal až do príchodu sanitky opäť obnoviť činnosť jej srdiečka, no to 20 minút nebilo a jej mozog nedostal žiaden kyslík.

Tri dni bola v nemocnici a v piatok povedali doktori rodičom, že Isle ostáva už iba pár hodín života. Alex bola stále so svojou dcérou, objímala ju a spievala jej, zatiaľ čo Isla spala v nemocničnej posteli.

Islin braček Aiden (9) sa so sestru rozlúčil a chce jej spraviť taký pohreb, aký si zaslúži. Teta Marcia pridala na Go Fund Me príspevok, aby vyzbierala 5000 libier na poslednú rozlúčku v princeznovskom štýle.

"Toto je jedna z najťažších vecí, aké sme kedy museli napísať. Myslíš si, že sa to môže stať iba niekomu inému, a ani ťa nenapadne, keď má tvoja 5-ročná princezná chrípku alebo nejakú virózu, že by sa situácia mohla takto rýchlo zmeniť. Nikdy si nepredstavuješ, že práve ty budeš musieť poskytovať svojej dcére resuscitáciu alebo jej volať sanitku. Nikdy si nepredstavuješ, že tvoja princeznička už nebude schopná bojovať. Ale stáva sa to."

Vyše 500 ľudí prispelo tejto rodine a spolu vyzbierali takmer 12 000 libier.