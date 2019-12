Katastrofa v Prešove na VIDEU: Výbuch bytovky zachytila kamera v priamom prenose!

Pohľad, ktorý trhá srdcia! Obrovská tragédia, ktorá otriasla nielen samotným Prešovom, ale i celým Slovenskom, bola zaznamenaná na jednu z bezpečnostných kamier.

Zábery z osudného okamihu, ktorý pripravil o životy siedmich ľudí, zverejnila na facebookovej stránke reštaurácia Al Dente. "Milí priatelia, tu je krátke video zo včerajšej tragickej udalosti, ktoré zachytila naša bezpečnostná kamera. Uverejňujeme ho pre tých, ktorí nevedeli pochopiť, prečo sme mali zatvorené," vysvetlili na sociálnej sieti. Zábery zachytávajú moment, kedy v bytovke na Mukačevskej ulici došlo k masívnej explózii bytu. V pozadí vidno obrovský záblesk po výbuchu plynu a následne padajúce časti zdevastovaného paneláka.

Hasiči v sobotu ráno pokračujú v prehľadávaní jednotlivých podlaží bytového domu v Prešove. Aktuálne sú prehľadané deviate až 11. podlažie. Na mieste sú i statici. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Peter Kovalík. "Nižšie podlažia boli prehľadané už včera (v piatok 6. 12., pozn. TASR) od príjazdu prvých hasičov a počas evakuácie. Aktuálne prebieha prieskum 12. podlažia statikmi, ktorí zhodnotia možnosť vykonania prieskumu na tomto najviac poškodenom podlaží," uviedol Kovalík.

„Nateraz nie je možné, aby sa obyvatelia z blízkeho okolia vrátili do svojich bytov, vzhľadom na to, že okolité bytovky sú naďalej odpojené od plynu aj elektriny, a tak sú neobývateľné. Je pravdepodobné, že ani v priebehu dnešného dňa sa ľudia nebudú môcť vrátiť do bytov, z ktorých boli evakuovaní,“ informuje na svojej stránke mesto Prešov s tým, že núdzové ubytovanie na Volgogradskej ulici, ktoré poskytlo mesto, využilo doposiaľ 13 ľudí. Pre rodiny postihnuté nešťastím, zriadilo mesto transparentný účet, na ktorý do týchto chvíľ prišlo 51-tisíc eur.

Podľa aktualizovaných informácií z oficiálnej facebookovej stránky mesta Prešov, "sa obyvatelia bytových domov na Mukačevskej ulici č. 15, 17, 19, 21, 23 a 25 pravdepodobne budú môcť večer vrátiť do svojich bytov. Správca bytovky v spolupráci so zástupcami distribučnej spoločnosti v najbližších hodinách začnú postupne prechádzať vchod po vchode a postupne obnovovovať dodávku elektrickej energie podľa aktuálnych meraní. Evakuovaným obyvateľom z bytových domov na Mukačevskej ulici č. 3, 5, 9, 11 a 13 bude umožnený vstup do bytov na krátku dobu za asistencie polície, v prípade, že si potrebujú vziať osobné veci," znie oznam na sociálnej sieti.