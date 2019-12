Pellegrini ako volebný líder Smeru: Nie sme deštruktívna skupinka, ktorá mení kabáty

Strana Smer-SD má síce nového volebného lídra, ale stále rovnaký cieľ, vyhrať voľby a pokračovať v presadzovaní silného sociálneho štátu. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini, ktorý je volebným lídrom pre budúcoročné parlamentné voľby.

V prejave na sneme Smeru-SD zdôraznil, že moderný štát sa musí vedieť postarať o slabých, starých, dávať nádej mladým, aby neodchádzali do zahraničia. Tiež kritizoval niektoré opozičné strany, ktoré ale nemenoval.

Poznamenal, že 20 rokov Smeru-SD je z pohľadu existencie Slovenskej republiky veľa. "Boli sme pri všetkých kľúčových historických udalostiach, ktoré nás posúvali vpred. Pri vstupe do EÚ a NATO, zapojení sa do Schengenu či zavedení eura. Som naozaj úprimne dojatý," uviedol Pellegrini. V prejave sa vymedzil aj voči opozícii. "Nie sme výťahová či autobusová strana, partička, čo nepozná Slovensko za tabuľou Bratislava. Nie sme ani deštruktívna skupinka, ktorá mení kabáty podľa preferencií," povedal s tým, že nie sú ani zabávači, ktorým stačí mobil a sociálna sieť a zrazu poznajú recept na všetky problémy krajiny. Podľa neho ide o stranu, ktorá vždy šla za cieľom urobiť zo Slovenska sociálne spravodlivý štát.

Poukázal aj na obdobie po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, kedy podal demisiu vtedajší premiér a súčasný predseda strany Robert Fico. Pellegrini povedal, že jedna dvadsaťročnica sa skončila a druhá sa začína. Zároveň menoval dve základné úlohy do budúcnosti. Tvrdí, že je potrebné zbaviť sa balastu, ktorý je brzdou pokroku. Za druhú úlohu označil jasnú víziu.

Smer-SD nesmie mať problém priznať si chyby, keď ich urobí. Vyvodzovanie politickej zodpovednosti patrí do vyspelej politickej kultúry, vyhlásil premiér. Strana podľa neho nesmie prepadnúť pocitu, že v centrále majú patent na rozum, musia viac počúvať ľudí. Poukázal na reformu nemocníc. Nepriamo skritizoval, že sa ju nepodarilo presadiť. Vyhlásil, že ak raz zdravotníctvo nefunguje, reformu treba presadiť, lebo treba mať na pamäti najskôr prospech krajiny až potom stranícke ambície.

Pellegrini opätovne vylúčil aj povolebnú spoluprácu s ĽSNS. Ak by to bolo inak, vnímal by to ako "pošliapanie pamiatky našich otcov".

Volebný líder Smeru-SD Peter Pellegrini chce sociálne spravodlivé Slovensko, podporu seniorov, kvalitné služby, pracovné miesta, dostupnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých či kvalitné školstvo. V prejave vyhlásil, že chce tiež spravodlivé a bezpečné Slovensko, ktoré zveľaďuje svoju prírodu a chráni životné prostredie a aby bolo Slovensko naďalej rešpektované a medzinárodne uznávané.

Na záver dodal, že pôjde o najťažšiu predvolebnú kampaň v histórii strany. Podľa neho to bude "ťažká a tŕnistá cesta". Je však presvedčený, že spoločne túto cestu zvládnu.

Predseda strany Robert Fico na sneme nevystúpi, dôvodom sú jeho zdravotné problémy s vysokým krvným tlakom. Pred začiatkom podujatia poznamenal, že musí odísť do nemocnice, ale nič sa nedeje. Problémy s vysokým tlakom má dlhodobo. Neskôr hovorca strany Ján Mažgút uviedol, že Fico sa nevráti ani na tlačovú konferenciu, ktorá je plánovaná po skončení snemu.