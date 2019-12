Vo Vysokých a Západných Tatrách hrozia lavíny: Zvlášť nebezpečné sú žľaby a nástupy do stien

V najvyšších polohách Vysokých a Západných Tatier je lokálne malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu medzinárodnej stupnice.

V Nízkych Tatrách a Fatrách je vzhľadom na nedostatok snehu riziko lavín minimálne. Informoval o tom Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie v Liptovskom Hrádku.

"Vo vysokohorských žľaboch, muldách a svahoch najmä severovýchodnej, východnej, južnej a juhovýchodnej expozícii je naviaty nový sneh s výškou snehu od 20 do 60 centimetrov. Zvlášť nebezpečné sú strmé nástupy do stien a žľaby. Uvoľnenie lavíny je v strmom až extrémne strmom teréne možné len pri veľkom dodatočnom zaťažení," uviedol Biskupič.

Ako dodal, v sobotu sa nasúvala oblačnosť od západu a na podhorí bola hmla. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozpätí od -6 do štyroch stupňov Celzia. Vo vyšších a stredných polohách by sa malo v priebehu dňa ochladzovať.

Ráno fúkal vietor prevažne západných smerov do 18, v nárazoch do 25 metrov za sekundu. Snehová pokrývka je súvislá od 1900 metrov nad morom. Je nerovnomerne rozmiestnená, pričom je koncentrovaná do najvyšších polôh Vysokých Tatier na južne orientovaných svahoch.