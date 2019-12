Dúbravka predviedol neuveriteľné zákroky: Bol tiež zaradený do najlepšej jedenástky Premier League

í ¼í¿´í­€í±§í­€í±¢í­€í±¥í­€í±®í­€í±§í­€í±¿ Premier League Team of the Week -- Title contenders @LFC and @ManCity each have 3⃣ players in this XI



Dubravka@ricbpereira

Lovren

Dendoncker

Burn@BernardoCSilva

Rodri@F_Andersoon

Mane@gabrieljesus33

Origihttps://t.co/BIw8fiiPO3 pic.twitter.com/9h8Zh5yLK7