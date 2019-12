Mal to byť najkrajší deň v ich živote: Na svadbu im vtrhol niekto, koho vôbec nečakali

Mal to byť najkrajší deň v ich živote. Všetko sa zmenilo vo chvíli, keď im svadbu prekazil niekto, koho rozhodne nečakali.

Stacey Owen z mesta Aberdare na juhu Walesu zažila poriadny šok. Ako uvádza portál Wales Online, počas najkrajšieho dňa ich životov im na svadobnú recepciu vtrhla žena vo svadobných šatách a kričala: „Zastavte svadbu, mala som to byť ja!“ Spočiatku si myslela, že žena je šialenou bývalou frajerkou svojho novomanžela Keriho.

Jej obavy sa začali stupňovať, keď žena začala biť jej vyvoleného kyticou. Na chvíľu sa zdalo, že z jej dokonalého dňa bude fraška, avšak potom sa ukázala pravda.

Vyskytlo, že všetko bolo dopredu naplánované a malo ísť o žart, ktorý vymyslela nevestina hlavná družička Jackie Lewis. Tá presvedčila komičku January Rees, aby s krikom vletela na svadobnú hostinu hneď po prvom tanci mladomanželov.

„Podarilo sa mi January presvedčiť. Mohlo to dopadnúť drasticky, ale plánovali sme to 4-5 mesiacov. Stacey očakávala prekvapenie a ja som chcela urobiť niečo veľmi hlúpe. Hľadala som nápady na internete,“ povedala hlavná družička Jackie.

Nevesta priznala, že hneď, ako sa to stalo, všetci boli vydesení. „Hneď po našom prvom tanci som nevedela, čo sa deje. Spočiatku tam boli slabé svetlá. Nevidela som jej do tváre, a tak som si myslela, že to je jedna z Keriho ex. Ale keď sa rozsvietili svetlá, uvidela som January do tváre a hneď som vedela, o koho ide. Môj partner bol najskôr vydesený,“ opisuje svoje pocity nevesta Stacey.

29-ročná nevesta povedala, že tento okamih si budú pamätať úplne všetci. „Pozreli sme sa na to z tej vtipnej stránky, všetci o tom rozprávali. Každý na svadbe sa smial a skrývali sa, keď ho udierala kvetmi. Celý deň bol skvelý,“ hovorí Stacey.

Komička January priznala, že bola poriadne nervózna, pretože takéto niečo robila prvýkrát. „Z podkrovia som vytiahla svoje staré svadobné šaty, sadla do auta a odišla na miesto svadby. Mali ste vidieť tie tváre mojich susedov. Vedel o tom iba DJ a hlavná družička Jackey. Nevesta bola najskôr v šoku, lebo si myslela, že som jeho šialená bývalá priateľka. Reakcia bola úžasná, zdá sa, že ju majú všetci veľmi radi,“ opisuje šialenú situáciu komička January.