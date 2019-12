Zásadné rozhodnutie premiéra po tragédii v Prešove: Pellegrini posiela milión eur!

V súvislosti s piatkovým výbuchom jednej z prešovských bytoviek dostane mesto Prešov z rezervy predsedu vlády SR milión eur. Po zasadnutí krízového štábu to oznámil premiér Peter Pellegrini.

"Dohodli sme sa, že v pondelok príde na účet mesta Prešov na základe nášho rozhodnutia prvý jeden milión eur, z ktorého bude môcť mesto sanovať všetky potrebné záležitosti. Peniaze budú použité primárne na zastabilizovanie budovy, kým sa nerozhodne o jej stave, a pre rodiny, ktoré pomoc potrebujú. Vláda je pripravená túto čiastku v prípade potreby navýšiť. Ešte raz ďakujem všetkým za solidaritu a pomoc," napísal na sociálnej sieti Peter Pellegrini, ktorý, rovnako ako polícia, upozornil na hyenistické správanie niektorých jednotlivcov.

"Žiaľ, aj v takýchto chvíľach sa nájdu ľudia, ktorí sa chcú priživiť na ľudskom nešťastí, a vznikajú falošné účty na zbierku. Prosím, nedajte sa oklamať. Oficiálne číslo účtu, na ktorom môžu ľudia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom, je na stránke mesta Prešov a polície SR," pripomenul premiér.

"Zatiaľ nápor na pomoc nie je veľký, ale zdá sa nám, že je to skôr spôsobené tým, že ľudia ešte v šoku odišli k svojim rodinám a blízkym domnievajúc sa, že zajtra sa budú môcť v pokoji vrátiť do svojich bytov. Žiaľ, pravdepodobne to nebude možné a do bytovky ešte dlhý čas nebude môcť nikto vstúpiť. Aj samotným hasičom zajtra na prehľadávanie niektorých častí bude musieť dať povolenie statik," povedal Pellegrini.

Ako uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová, ubytovanie, ktoré zabezpečilo mesto, využili zatiaľ iba štyria ľudia. Vyzvala tiež ľudí, ktorí bývajú v evakuovaných bytoch, aby sa v sobotu (7. 12.), ideálne o 9.00 h hodine, dostavili do budovy Základnej školy na ulici Prostějovskej, kde im budú poskytnuté ďalšie informácie. Celkovo bolo následkom výbuchu zranených 39 ľudí. "Zo všetkých privezených pacientov deväť bolo ošetrených v nemocnici v Prešove. Štyria sú hospitalizovaní, sú to veľmi ľahké poranenia a nie sú v ohrození života. Je to jeden muž, jedna žena a jedna matka s dieťaťom," uviedla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Podľa ministra obrany Petra Gajdoša Ozbrojené sily SR sú pripravené pomôcť nielen profesionálnymi vojakmi a ťažkou bojovou technikou, ale v prípade vhodných poveternostných podmienok aj bojovými vrtuľníkmi na riešenie krízovej situácie. "Či to už obhliadky, zlezenia do ruín a, samozrejme, čo bude potrebné v rámci krízového štábu, ktorý má zasadnúť zajtra. Sme pripravení poskytnúť všetky sily a prostriedky," povedal Gajdoš.

Plyn mal vybuchnúť v piatok v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke pred 12.15 h. Prešovská primátorka Andrea Turčanová vyhlásila od 12.35 h na území mesta mimoriadnu situáciu.