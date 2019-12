Pink neprestáva prekvapovať: Chytila holiaci strojček a... Pozrite, čo má na hlave!

Americká speváčka Pink (40) predviedla na Instagrame svoj nový vzhľad. Vzdala sa svojich vlasov a rozhodla sa pre zostrih úplne dohola!

Na fotke je Pink sklonená, hľadí do zeme a v rukách drží svoje odstrihnuté blond vlasy. „Nechávam ich ísť,“ napísala k fotke. Ako uvádza portál People, pre šialený zostrih sa rozhodla 3 mesiace po tom, čo aj jej dcérka Willow Sage (8) zmenila účes. Chcela sa podobať svojej mame a dala si vyholiť polovicu hlavy.

S úletom 8-ročnej Willow sa v septembri na Instagrame pochválil manžel americkej speváčky Carey Hart (44). K fotke pridal úprimnú poznámku o svojej dcérke: „Milujem moju punk-rockovú dcérku. Všetci si pamätajte, buďte hrdí na to, čo robíte. Neexistuje nič, čo by vás dokázalo zaškatuľkovať. Vždy je lepšie byť svojím vlastným ja. Buďte ním a milujte ho. A ak má s tým niekto problém, povedzte mu (zdvorilo), aby to jednoducho neriešil.“

„Nemôžem sa dočkať, až uvidím ženu, ktorá z teba vyrastie. Mám pocit, že budeš silná, divoká, spoločenská a starostlivá. Som na teba hrdý, Willow,“ pokračoval v dojemnom vyznaní Carey Hart.

Pink na seba upútala pozornosť médií v auguste 2017, keď využila svoj prejav počas MTV Video Music Awards na osvetu o vzhľade tela. Rozprávala o tom, ako za ňou prišla dcéra Willow a povedala: „Som najškaredšie dievča, aké poznám,“ a „vyzerám ako chlapec s dlhými vlasmi“. Mala pre ňu jasnú odpoveď: „Si krásna“.

„Ľudia si zo mňa robia srandu a hovoria mi, že vyzerám ako chlapec alebo som príliš mužská, alebo príliš otvorená. Vidíš, ako mi rastú vlasy? Vidíš, ako sa mi mení telo? Vidíš, ako vypredávam arény po celom svete? Dievčatko, nemeníme sa,“ znela odpoveď americkej speváčky Pink svojej dcére. „Dávame štrk do ulity a tvoríme perly. Pomáhajme iným ľuďom meniť sa, aby mohli vidieť všetky druhy krásy,“ odkazuje Pink ostatným podobne zmýšľajúcim umelcom.