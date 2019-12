V poľskej škole bolo neohlásené cvičenie proti teroristom: Deti od strachu vyskakovali z okna

Z teroristického útoku sa vykľulo cvičenie, ktoré riaditeľka školy nikomu neohlásila. Deti v mestečku Baczewo na severovýchode Poľska zažili skutočne traumatizujúce chvíle.

Do základnej školy vtrhlo komando ozbrojených mužov v maskách. Hádzali ohlušujúce granáty a strieľali zo samopalov. Deti boli na smrť vystrašené a skrývali sa pod lavicami. Jeden chlapec dokonca od strachu vyskočil z okna!

Riaditeľka školy Alicja Sawicka zavolala miestnych inštruktorov bojových umení, aby zinscenovali fingovaný teroristický útok. Neobťažovala sa však informovať študentov, rodičov, ostatných učiteľov, ba ani políciu. „Akurát sme mali hodinu dejepisu s piatakmi, keď začal znieť poplašný alarm“ hovorí Zbignev Podlaski (54), zástupca riaditeľky.

„Zamkol som dvere do triedy a začal som upokojovať deti, pretože panikárili. Keď alarm utíchol, dvaja muži v maskách vošli do triedy. Povedali, aby sme ostali pokojní, že ide iba o cvičenie. Riaditeľka chcela, aby to bolo realistické, ale myslím si, že to bolo až príliš skutočné,“ dodal Podlaski.

Incident sa našťastie obišiel bez zranení, ani chlapec, ktorý v šoku vyskočil z okna, sa nezranil, skákal z prvého poschodia. Primátor na naliehanie rodičov a obyvateľov mesta zbavil riaditeľku funkcie, a takisto podal návrh na prešetrenie prípadu prokuratúre.