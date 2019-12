Tretí kanál RTVS za 2 milióny €: Rezník predstavil novinky, na obraz vracia známe hlásateľky

Opäť rozbiehajú nový kanál. Krátko pred Vianocami si Slováci budú môcť na obrazovkách televízorov naladiť nový program.

RTVS pod vedením Jaroslava Rezníka (53) sa rozhodla znovu spustiť Trojku, ktorá však tentokrát nebude o športe, ale o archívnych reláciách. Podľa Rezníka sa plánujú špecializovať na starších divákov. Zaujímavé je, že do vysielania nasadzujú aj hlásateľky, ktoré už niekoľko rokov na obrazovkách nevídať.

Nový kanál bude štartovať 22. decembra a jeho základom bude archívny obsah, ktorý RTVS vytvorila za 63 rokov existencie. Rezník sľubuje, že pôjde o všetky žánre pôvodnej tvorby – od dokumentov cez dramatické, hudobné a zábavné programy, až po publicistiku a vzdelávanie. Zameranie sa na staršieho diváka vysvetľujú tým, že na Slovensku starne obyvateľstvo.

„Hoci v súčasnosti patríme ešte stále k relatívne mladším populáciám, z dlhodobého hľadiska bude počet starnúceho obyvateľstva dynamicky narastať. Je to hlavný demografický vývojový trend slovenskej populácie. Už dnes tvoria seniori (60+) 20 % nášho obyvateľstva,“ vysvetľuje Rezník. Pôvodne pri zvolení za riaditeľa chcel z Trojky publicisticko-športový kanál, no tento plán sa odkladá na budúci rok. „Toto platí, spustenie športového kanála závisí od toho, či naši futbalisti postúpia na Majstrovstvá Európy,“ odpovedal Rezník.

„Ak áno, tak športový okruh spustíme začiatkom júna, ak nie, pôjdeme v štandardnom režime, a spustíme ho pri príležitosti letnej olympiády v polovici júla.“ RTVS sa pri spustení novej stanice inšpirovala inými verejnoprávnymi televíziami v Európe – BBC Yesterday. „Je dôležité, aby mladší diváci vnímali skvelé a tvorivé umelecké výkony, ktoré sa na televíznych obrazovkách objavovali v predchádzajúcich rokoch,“ myslí si Rezník.

Kto bude hlásiť?

Rezník zároveň oznámil, že do vysielania vracajú aj hlásateľky, ktoré pomenovali hostiteľkami večerného programu. Stanú sa nimi známe moderátorky Soňa Müllerová a Alena Heribanová. Tá bude zároveň aj hlasom programového okruhu. Pôvodne ich verejnoprávna televízia zrušila ešte v roku 2003. Po novom si budú k niektorým ťažiskovým formátom týždňa pozývať do štúdia hosťa, ktorý si zaspomína, ako sa daný program, film či inscenácia vyrábali, a priblíži obsah samotného diela.

Vysielanie a rozpočet

• 24-hodinové vysielanie v dvoch rotáciách (časť programu sa zreprízuje)

• denne 12 hodín pôvodne nastaveného archívneho programu

• obsiahnuté budú všetky žánre

• denne pôvodná, s Jednotkou paralelne vysielaná, večerná spravodajská relácia s následnou reprízou v posunkovej reči

• vracajú sa tzv. Bratislavské pondelky, v utorky budú vysielať detektívky, v stredu zábavnú publicistiku, vo štvrtok seriály z Českoslovenka, v piatky hudbu, v sobotu zábavu z archívu

• náklady na vysielanie Trojky odhadujú na 2 milióny eur

Snažia sa osloviť tých divákov, ktorí ich sledujú

Andrej Miklánek, bývalý šéf športovej Trojky

- Je to kanál určený pre cieľovú skupinu 60+, slogan kanálu je, že „S Trojkou nikdy nezostarneš“ a je za tým určité rácio. Populácia reálne starne, trávi pred televíziou šesť a viac hodín a verejnoprávna televízia má z historických dôvodov bohatý archív. Viem si predstaviť, že to vzbudí nostalgiu u nejakej časti diváckeho spektra. RTVS bojuje zbraňami, ktoré má, a snaží sa osloviť skupinu tých, ktorých má – starších divákov. Napríklad Dvojka má problém s tým, že sa tam veľmi miešajú žánre – od programov pre maďarských divákov cez programy pre deti až po šport, a to popiera všetky zákonitosti prenosu divákov, čo by sa v tomto prípade nemalo stať.